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Новые тренды в маникюре: сочетания цветов, эффект бархата (фото)
«Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот», — говорил Ив Сен-Лоран. То же можно сказать и о маникюре. Он должен отражать ваш вкус и стиль, вашу современность. О том, что модница должна знать тренды сезона, как таблицу умножения, говорить нет надобности — это и так ясно. А меняются тренды даже чаще, чем раз в сезон. Ведь нейл-индустрия развивается очень быстро. Каждый день появляются новые средства и технологии. И нейл-стилисты пытаются их усовершенствовать. У каждого мастера — свои интерпретации.
О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Мирела.
— Фавориты поздней осени — теплые цвета, пудровые оттенки, — считает Кармен Мирела.— К примеру, очень элегантно смотрится вишневый цвет с фиолетовыми отблесками и дизайном «белый бархат» на классической миндалевидной форме ногтя. Красиво выглядит дизайн лишь на безупречных ногтях — об этом следует помнить. Технология «бархатный песок» воссоздает мягкую бархатистую фактуру. Смотрится такой маникюр изысканно и отлично сочетается с другими видами дизайна.
— Осень — время элегантности.
— И удобства. Техника Baby boomer и минималистичный дизайн — то, что нужно взять модницам на заметку. Такой дизайн подойдет тем, кто любит неброский и в то же время стильный маникюр.
— А что посоветуете любительницам экстравагантности?
— Палитра красного, 3D дизайн и камни Сваровски — все это подойдет тем, кто хочет выделиться. Тем, кто хочет быть ультрамодным, посоветую длинные ногти миндалевидной формы. Они удлиняют пальцы и придают женственность.
— Какой ваш любимый дизайн сегодня?
— Глиттер, молочно-белый и оттенки красного — фавориты сезона.
— Как быть стильной? Ведь ориентироваться в трендах — еще не все.
— Выбирайте то, что придает вам уверенность, то, что вам идет.
— Мирела, ваши работы очень красивы. В чем вы черпаете вдохновение?
— В самом творчестве. Возможность им заниматься — это лучшее, что может быть. Общение с клиентками дарит положительные эмоции. Особенно, когда результат превосходит их ожидания. Счастливые улыбки клиенток — лучший комплимент для нейл-стилиста.
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Если вы хотите узнать, какой маникюр вам подойдет, ответьте на вопросы теста.
Тест «Какой маникюр вам подойдет?»
Выберите из трех пунктов один.
1. Какая музыка вам больше всего нравится?
А В исполнении Джо Дассена
Б В исполнении Элтона Джона
В В исполнении Сандры
2. Какие из этих вещей вы предпочтете купить?
А Блузу с жабо и брюки
Б Платье с брошью
В Мини-юбку
3. Какой цвет пальто вы выбрали бы?
А Серый
Б Бежевый
В Серебристый
4. Какой из аксессуаров вам ближе всего?
А Шляпка
Б Брошь
В Блестящий брелок на сумке
5. Чем вы предпочтете дополнить темное пальто?
А Неброским серым в едва заметную полоску шарфом
Б Эффектной брошью
В Шапочкой с люрексом
6. Какое растение вам нравится?
А Лаванда
Б Роза
В Орхидея
7. Какой напиток вам больше всего нравится?
А Шампанское
Б Чай
В Мартини
8. Какой художник вам ближе всего?
А Ренуар
Б Веласкес
В Энди Уорхол
9. Какое из этих понятий вам ближе всего?
А Шарм
Б Обаятельность
В Соблазнительность
10. Какой город вам нравится больше всего?
А Париж
Б Лондон
В Стамбул
Если у вас преобладают ответы с пометкой А, вам идеально подойдет французский маникюр. Ваш стиль элегантен. У вас превосходный вкус. Чувство меры помогает вам одеваться так, что многие при виде ваших нарядов не скрывают восторга. Френч — маникюр на все времена. Если у вас есть желание сочетать элегантность с инновациями, обратите внимание на цветной и аквариумный френч. Очень эффектно французский маникюр смотрится в тандеме с акварелью.
Если вы выбрали большинство ответов с пометкой Б, вам близок королевский стиль. А, как известно, королевы предпочитают неброский маникюр в нюдовой палитре. Ну, а если нюд вам хочется сменить на что-то более яркое, выбирайте модный в этом сезоне королевский синий цвет. Очень эффектно его можно дополнить россыпью миниатюрных кристаллов на одном из пальцев. Также королевский синий оригинально смотрится с матовым покрытием.
Если же среди ваших ответов больше всего с пометкой В, вам по душе яркая жизнь и соответствующие наряды. Вам не понять, как можно купить серое или темно-коричневое пальто, если можно приобрести такое же в персиковом или алом цветах. Вы не любите классические кольца — слишком маленькие в них камни. А нюдовая помада вызывает у вас вопрос: зачем ею вообще пользоваться, если ее на губах почти не видно? Что касается маникюра, вы обожаете красный цвет, а в качестве декора — кристаллы. Скорее всего предпочитаете длинные ногти. Что ж, ваш выбор соответствует вашему мироощущению. И вы себя поэтому чувствуете в гармонии с собой. Что вам можно посоветовать? Если вы надеваете экстравагантное платье, ваши аксессуары, макияж и маникюр должны быть скромнее. Обратите внимание на нюдовые оттенки. Они вас никогда не подведут.
Если у вас равное количество ответов из любых двух групп, значит, вы в поиске своего стиля. И это прекрасно! Вы не мыслите стереотипами, доверяете своей интуиции. Сегодня у вас на ногтях френч, а завтра вы выберете красный с модным эффектом «кошачий глаз» или королевский синий в матовом покрытии. К слову, меняться не каждому дано, для этого нужна решительность. А она у вас есть, и это прекрасно!
Узнать, насколько хорошо вы ориентируетесь в модных цветах в нейл-арте, можно здесь.
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