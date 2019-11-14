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Стиль жизни

Новые тренды в маникюре: сочетания цветов, эффект бархата (фото)

7:32 15 ноября 2019 194
маникюр
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

«Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот», — говорил Ив Сен-Лоран. То же можно сказать и о маникюре. Он должен отражать ваш вкус и стиль, вашу современность. О том, что модница должна знать тренды сезона, как таблицу умножения, говорить нет надобности — это и так ясно. А меняются тренды даже чаще, чем раз в сезон. Ведь нейл-индустрия развивается очень быстро. Каждый день появляются новые средства и технологии. И нейл-стилисты пытаются их усовершенствовать. У каждого мастера — свои интерпретации.

О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Мирела.

— Фавориты поздней осени — теплые цвета, пудровые оттенки, — считает Кармен Мирела.— К примеру, очень элегантно смотрится вишневый цвет с фиолетовыми отблесками и дизайном «белый бархат» на классической миндалевидной форме ногтя. Красиво выглядит дизайн лишь на безупречных ногтях — об этом следует помнить. Технология «бархатный песок» воссоздает мягкую бархатистую фактуру. Смотрится такой маникюр изысканно и отлично сочетается с другими видами дизайна.

Длинные ногти миндалевидной формы смотрятся элегантно и стильно

— Осень — время элегантности.

— И удобства. Техника Baby boomer и минималистичный дизайн — то, что нужно взять модницам на заметку. Такой дизайн подойдет тем, кто любит неброский и в то же время стильный маникюр.

Фавориты поздней осени — теплые оттенки цветов. Красивый тандем — карамель и молочный шоколад

— А что посоветуете любительницам экстравагантности?

— Палитра красного, 3D дизайн и камни Сваровски — все это подойдет тем, кто хочет выделиться. Тем, кто хочет быть ультрамодным, посоветую длинные ногти миндалевидной формы. Они удлиняют пальцы и придают женственность.

Элегантно смотрится вишневый цвет с фиолетовыми отблесками и дизайном «белый бархат» на классической миндалевидной форме ногтя

— Какой ваш любимый дизайн сегодня?

— Глиттер, молочно-белый и оттенки красного — фавориты сезона.

Глиттер в тренде этой осенью. Когда на улице пасмурно, хочется света и блеска

— Как быть стильной? Ведь ориентироваться в трендах — еще не все.

— Выбирайте то, что придает вам уверенность, то, что вам идет.

Молочный и красный — очень эффектное сочетание

— Мирела, ваши работы очень красивы. В чем вы черпаете вдохновение?

— В самом творчестве. Возможность им заниматься — это лучшее, что может быть. Общение с клиентками дарит положительные эмоции. Особенно, когда результат превосходит их ожидания. Счастливые улыбки клиенток — лучший комплимент для нейл-стилиста.

Читайте также: Новые тренды в маникюре: модные цвета, матовые узоры (фото)

Если вы хотите узнать, какой маникюр вам подойдет, ответьте на вопросы теста.

Тест «Какой маникюр вам подойдет?»

Выберите из трех пунктов один.

1. Какая музыка вам больше всего нравится?

А В исполнении Джо Дассена

Б В исполнении Элтона Джона

В В исполнении Сандры

2. Какие из этих вещей вы предпочтете купить?

А Блузу с жабо и брюки

Б Платье с брошью

В Мини-юбку

3. Какой цвет пальто вы выбрали бы?

А Серый

Б Бежевый

В Серебристый

4. Какой из аксессуаров вам ближе всего?

А Шляпка

Б Брошь

В Блестящий брелок на сумке

5. Чем вы предпочтете дополнить темное пальто?

А Неброским серым в едва заметную полоску шарфом

Б Эффектной брошью

В Шапочкой с люрексом

6. Какое растение вам нравится?

А Лаванда

Б Роза

В Орхидея

7. Какой напиток вам больше всего нравится?

А Шампанское

Б Чай

В Мартини

8. Какой художник вам ближе всего?

А Ренуар

Б Веласкес

В Энди Уорхол

9. Какое из этих понятий вам ближе всего?

А Шарм

Б Обаятельность

В Соблазнительность

10. Какой город вам нравится больше всего?

А Париж

Б Лондон

В Стамбул

Если у вас преобладают ответы с пометкой А, вам идеально подойдет французский маникюр. Ваш стиль элегантен. У вас превосходный вкус. Чувство меры помогает вам одеваться так, что многие при виде ваших нарядов не скрывают восторга. Френч — маникюр на все времена. Если у вас есть желание сочетать элегантность с инновациями, обратите внимание на цветной и аквариумный френч. Очень эффектно французский маникюр смотрится в тандеме с акварелью.

Если вы выбрали большинство ответов с пометкой Б, вам близок королевский стиль. А, как известно, королевы предпочитают неброский маникюр в нюдовой палитре. Ну, а если нюд вам хочется сменить на что-то более яркое, выбирайте модный в этом сезоне королевский синий цвет. Очень эффектно его можно дополнить россыпью миниатюрных кристаллов на одном из пальцев. Также королевский синий оригинально смотрится с матовым покрытием.

Если же среди ваших ответов больше всего с пометкой В, вам по душе яркая жизнь и соответствующие наряды. Вам не понять, как можно купить серое или темно-коричневое пальто, если можно приобрести такое же в персиковом или алом цветах. Вы не любите классические кольца — слишком маленькие в них камни. А нюдовая помада вызывает у вас вопрос: зачем ею вообще пользоваться, если ее на губах почти не видно? Что касается маникюра, вы обожаете красный цвет, а в качестве декора — кристаллы. Скорее всего предпочитаете длинные ногти. Что ж, ваш выбор соответствует вашему мироощущению. И вы себя поэтому чувствуете в гармонии с собой. Что вам можно посоветовать? Если вы надеваете экстравагантное платье, ваши аксессуары, макияж и маникюр должны быть скромнее. Обратите внимание на нюдовые оттенки. Они вас никогда не подведут.

Если у вас равное количество ответов из любых двух групп, значит, вы в поиске своего стиля. И это прекрасно! Вы не мыслите стереотипами, доверяете своей интуиции. Сегодня у вас на ногтях френч, а завтра вы выберете красный с модным эффектом «кошачий глаз» или королевский синий в матовом покрытии. К слову, меняться не каждому дано, для этого нужна решительность. А она у вас есть, и это прекрасно!

Узнать, насколько хорошо вы ориентируетесь в модных цветах в нейл-арте, можно здесь.

Читайте также: Новые тренды в маникюре: модные цвета и эффекты, кристаллы (фото)

Фото из альбома Кармен Мирелы

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