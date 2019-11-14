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- 11:48 5 тысяч долларов за каждого нелегала: под Одессой задержали беженцев из Турции
5 тысяч долларов за каждого нелегала: под Одессой задержали беженцев из Турции (фото)
Под Одессой задержана группа граждан Турции. Как сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, оперативники задержали пятерых нелегальных мигрантов, один из которых является организатором незаконной переправки группы через госграницу.
Нелегалы попали в Украину из Молдовы, далее они планировали продолжить путешествие в страны Европейского союза. Установлено, что за свои услуги вышеупомянутый организатор брал с каждого «подопечного» около 5 тысяч долларов.
«Стоит отметить, что в октябре этого года пограничники уже задерживали этого человека на территории Украины. Он был осужден за организацию незаконной переправки лиц через границу. Тогда иностранца выдворили из Украины с запретом въезда на три года», — подчеркнули в управлении.
Кроме того, несколько дней назад в международном аэропорту «Одесса» пограничники не пропустили в нашу страну сразу 25 граждан Турции. Все они следовали по приглашению гражданина Украины, который, как оказалось, пригласил только одного иностранца. «То есть организаторы сфальсифицировали приглашение», — добавили в ведомстве.
В пресс-службе подчеркнули, что с начала текущего года пограничники Западного регионального управления задержали около 180 выходцев из Турции при попытке незаконно попасть в страны ЕС.
Напомним, недавно большую группу нелегалов задержали при попытке перейти украинско-словацкую границу. Пограничникам даже пришлось применить оружие.
«ФАКТЫ» сообщали также, что на рынке в Киеве задержали более 140 мигрантов, которые занимались реализацией овощей и фруктов. Среди мигрантов обнаружились носители опасной инфекции.
А на Волыни, на украинско-белорусской границе, в машине с грузом нектаринов пограничники обнаружили троих нелегальных мигрантов из Афганистана.
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