Зарезала, сожгла и утопила мужа: подробности жуткой семейной трагедии на Полтавщине

Происшествия

Жуткая трагедия разыгралась в семье кременчужан. В ходе вспыхнувшей ссоры жена, схватив нож, нанесла несколько ударов мужу, от чего тот скончался на месте. Пытаясь скрыть преступление, женщина оттащила труп за частный дом и, притрусив его листьями, подожгла. После этого обуглившиеся останки расчленила и утопила в Днепре. Ранее в Ровенской области мужчина застрелил супругу, а затем покончил с собой.

Об исчезновении мужчины ромской национальности в полицию сообщили его родственники. Поняв, что преступление может быть раскрыто, 53-летняя женщина, которую заподозрили в совершении убийства, пришла в психоневрологический диспансер и в деталях рассказала медикам о том, что натворила. Ее госпитализировали, а полицейские, которым психиатры сообщили о преступлении, начали расследование.

Пока водолазы прочесывали речное дно в поисках улик, один из фрагментов человеческого тела всплыл рядом с насосной станцией «Демуровка», недалеко от берега, где как раз находились рыбаки. Они и сообщили о находке правоохранителям. Позже на этом же месте (на фото в заголовке) водолазы извлекли остальные части тела убитого мужчины.

В четверг, 14 ноября, пресс-служба Полтавского областного управления Нацполиции заявила о том, что обнаруженные останки идентифицированы. В совершении умышленного убийства обоснованно подозревается 53-летняя женщина. Ее задержали и сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. В ходе расследования будет проведено и психиатрическое освидетельствование задержанной.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одесской области мужчина нашел убитыми своих соседей-супругов.

А в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области во время семейной ссоры мужчина застрелил из охотничьего ружья тестя и тещу, а также ранил свою 8-летнюю дочь, которая бросилась защищать бабушку и дедушку.

Фото Главного управления Нацполиции в Полтавской области

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