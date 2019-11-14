Румяна и тональный крем: простые советы по уходу за лицом от директора конкурса красоты (фото)

Стиль жизни

Чтобы себя полюбить, не обязательно иметь идеальные параметры тела и губы, как у Анджелины Джоли. В этом совершенно уверена директор национального конкурса красоты «Мисс Украина-Вселенная», известный бьюти-эксперт Анна Филимонова. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Анна рассказала, как меняла свою внешность, на какие процедуры никогда не решилась бы, и раскрыла собственные секреты красоты.

«Примите то, что вы уникальны. Не сравнивайте себя с кем-то. Займитесь любимым делом, полюбите мир и живите на полную»

— Анна, существуют ли тренды женской красоты?

— Однозначно да! Так было всегда во все времена. Вспомнить хотя бы последние десятилетия: девушки хотели быть эксцентричными и яркими, как Мадонна, стройными и высокими, как Синди Кроуфорд или Клаудия Шиффер. На смену им пришла загорелая блондинка Бритни Спирс, затем на арену красоты ворвалась Анджелина Джоли, благодаря которой и родилась мода на увеличение формы губ. Вспомните, сколько «девушек-уточек» было раньше? Сейчас, к счастью, это уже проходит. Потом было модно иметь большую попу и грудь, как у Кам Кардашьян. Затем персонализированная красота сменилась трендом «фитоняшки» — все побежали в спортзал, и до сих пор многие там. Сейчас тренд — быть звездой Instagram, иметь кучу подписчиков и «лайков». Для этого девушки используют много фотошопа и живут, по сути, больше в сети, чем в реальной жизни.



— Если говорить о внешности, какие девушки сейчас в моде?



— На пике популярности натуральная красота, неокрашенные волосы, минимум макияжа или мейкап в стиле nude. В моде индивидуальность, наличие неповторимого стиля, девушки-бренды.

— Что же делать тем, кто далек от модельных параметров?

— Быть собой и желать стать лучше. Плохо выглядят лишь ленивые дамы. В наше время грешно не сбросить лишний вес, когда вокруг столько диетологов, магазинов здоровой еды и знаний об анти-эйдж и биохакинге. Изучите свой организм, посоветуйтесь со специалистом, который найдет причину лишнего веса и поможет его сбросить. Не нравится кожа — миллион технологий помогут решить косметологические проблемы.

— А если девушка не может себе позволить дорогие процедуры?

— Рекомендую один раз пойти к профессионалу, пусть даже это стоит дорого. Всего раз. Одна консультация например, у топ-стилиста по волосам. И вы получите экспертное мнение лучшего специалиста в этом направлении. А дальше, исходя из его рекомендаций. действуйте по плану самостоятельно.

Еще более бюджетный путь — ежедневные прогулки или бег на природе, исключение из рациона сахара, молочных продуктов и мучного. Ешьте больше овощей, фруктов и рыбы. Через месяц-два вы себя не узнаете.

— Что делать с внутренними комплексами?

— Знаете, полюбить себя сложнее, чем стать идеальной красоткой. В своей работе я сталкиваюсь с такими примерами ежедневно. Девушка идеальна, но у нее миллион комплексов и много претензий к себе. Воспитание в семье, действие стереотипов общества и отношение украинских мужчин к женщинам — все это формирует не самый благоприятный фон для развития любви к себе. Но стоит и с этим побороться! Примите то, что вы уникальны. Не сравнивайте себя с кем-то. Займитесь любимым делом, полюбите мир и живите на полную.

— С каких шагов стоит начинать свое перевоплощение?

— Первый шаг — умение принимать критику. Надо понять, что во внешности не идеально, критически посмотреть на себя и составить план работы над недостатками. План безжалостный и бескомпромиссный. Поверьте, я знаю, о чем говорю.

— Вас что-то не устраивало в своей внешности?!

— У меня всегда был большой нос, как мне казалось. Но в конце концов я сумела его полюбить и принять. Теперь он моя гордость и изюминка. Правда, на это ушло лет 15. У меня были неровные нижние зубы, и это было заметно. Я не хотела надевать брекеты, и мой дантист предложил сделать виниры, изменив слегка форму и прикус зубов. Результатом я осталась довольна, стала больше улыбаться, обрела уверенность и наконец избавилась от комплексов, которые преследовали меня годами.

«Если женщина идет делать грудь и на этом настаивает мужчина, я бы меняла мужчину, а не грудь»

— Как вы относитесь к пластическим операциям?

— При разумном подходе это спасение и счастье для миллионов женщин во всем мире. Благодаря разработкам в косметологии мы можем существенно продлить свою молодость. Если девушка строит профессиональную карьеру модели или покоряет бьюти-индустрию, могу даже посоветовать, что именно «подправить». Это несложные операции. Сейчас очень популярна контурная пластика лица и инъекционная терапия. Пару уколов — и нет горбинки, появляются скулы, уходят носогубные складки. Для карьеры на телевидении это очень важно, иначе кадр замечает все самые неудачные детали. Но если женщина идет делать грудь (а это операция с возможными рисками и последствиями) и на этом настаивает мужчина, я бы меняла мужчину, а не грудь.

— Существуют простые способы улучшить внешность с помощью макияжа?

— Конечно! Стоит использовать хорошую базу под макияж. Она подбирается в зависимости от типа кожи — подсвечивающую или отбеливающую, которая всегда молодит, или просто выравнивающую тон лица. Надо правильно подобрать по цвету тональный крем — он должен быть не темнее, чем тон вашей кожи, иначе будете выглядеть старше. Тон должен лежать натурально, без излишка. Очень важны форма и цвет бровей. Широкие густые придают лицу моложавость. Но они не всем идут. Тон бровей должен быть идентичен цвету волос или корней волос, если они окрашены. Если вы выделяете глаза — «смоки айс», например, — никогда не делайте «активными» брови. И наоборот.

Всем без исключения идут персиково-розовые румяна с золотым подтоном — они освежают и придают лицу отдохнувший вид.

Если у вас светлые глаза, для повседневного макияжа идеальна коричневая тушь. Наращённые ресницы всегда «заваливают» глаза, визуально их уменьшают и часто добавляют возраст.

— Ваш идеальный рецепт хорошего внешнего вида…

— Мой личный рецепт — настойка трав, которые очищают лимфу и выводят лишнюю жидкость, диета. Чистые уложенные волосы, светящаяся здоровая кожа (здесь помогают маски, благо их сейчас миллион). Обязательно каблук! Это всегда делает осанку стройнее и возвышает вас над проблемами.

— Как вы каждый день ухаживаете за кожей лица, волосами, телом?

— Я фанат своей кожи! У меня многоэтапная система очищения: специальная пена смывает макияж, затем гель очищает более глубоко поры, затем тоник. На идеально чистую кожу я наношу сыворотку и крем. Тщательно слежу за волосами и их качеством. Сейчас прохожу курс лечения волос у трихолога и очень довольна результатом. Оказывается, на качество и рост волос напрямую влияет работа желудочно-кишечного тракта и его состояние. Благодарна врачу за бесценные знания в этом вопросе. Не посещаю салоны красоты, уже давно все делаю сама — макияж, укладки и даже процедуры для кожи. Мне нравится, обладая знаниями, применять их на практике для самой себя.

Ранее об идеальном макияже и трендах сезона «ФАКТАМ» рассказала ведущая рубрики «Ревизор красоты» на Новом канале, визажист с 15-летним стажем, бьюти-блогер Елена Филонова.

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