14 ноября 2019

В те дни об этом говорила и писала вся Америка. 14 ноября 1889 года (ровно 130 лет назад!) 22-летняя журналистка нью-йоркской газеты ''Нью-Йорк уорлд'' Нелли Блай начала своё фантастическое путешествие, целью которого было побитие рекорда героя романа Жюля Верна ''Вокруг света за 80 дней''. Знаменитый фантаст поначалу с иронией отнёсся к невероятной идее. И это было понятно. Обогнуть земной шар за столь короткое время казалось практически нереальным.

Но нужно было знать эту редкую репортёршу! В газете она начала работать в 16 лет и уже успела прославиться множеством громких репортажей. Ей, например, удалось проникнуть в Мексику и вскрыть несколько коррупционных схем, которыми пользовались члены мексиканского правительства. Затем она 10 дней провела в известном сумасшедшем доме и её репортажи об издевательствах персонала над больными привели к заметным реформам в системе здравоохранения.

Издатель газеты Джозеф Пулитцер (да-да, тот самый Пулитцер, в честь которого названа престижная премия за публицистику) горячо поддержал идею молодой сотрудницы проехать по маршруту Нью-Йорк — Лондон — Париж — Бриндизи — Суэц — Цейлон — Сингапур — Гонконг — Иокагама — Сан-Франциско — Нью-Йорк. Все расходы на себя взяла редакция. Автору идеи ''нового, эффективного журнализма'' удалось рассмотреть в энергичной репортёрше талант и редкую целеустремлённость. И он не ошибся!

Захватывающие истории, публиковавшиеся на страницах газеты на протяжении всего времени рекордного путешествия Нелли Блай, перепечатывались многими американскими и зарубежными изданиями, увеличив тираж ''Нью-Йорк уорлд'' в несколько раз. Когда 25 января 1890 года конный экипаж доставил журналистку с вокзала в редакцию, контрольные часы зафиксировали продолжительность кругосветного путешествия с точностью до секунды: 72 дня 6 часов 10 минут и 11 секунд!

Среди огромного количества поздравительных телеграмм, полученных в те дни редакцией газеты, самой ценной была телеграмма от знаменитого писателя: ''Я не сомневался в успехе Нелли Блай.

Она доказала своё упорство и мужество. Ура в её честь! Жюль Верн''…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.