Эксперт назвал досадным самоубийством обвал цены на энергорынке

Деньги

По мнению заместителя руководителя департамента энергоэффективности НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Хабатюка, обвал цены на рынке электроэнергии в сегменте РДН повлечет сложности с выполнением обязательств по финансированию ПСО (фиксированные низкие цены для населения) и «зеленого» тарифа возобновляемой энергетики.

«Ожидаю, что радость от низких цен на РДН будет недолгой, как и самые низкие цены. В ГарПока (ГП „Гарантированный покупатель“. — Авт.) же денег на финансирование ПСО тоже меньше, потому что он зарабатывает на дельте между ценой рынка и тарифом АЭС/ГЭС. При этом расходы практически не изменятся, так как тариф АЭС/ГЭС для ГарПока фиксированный, как и расходы на зеленый тариф. Как и другие доходы — продажа ПУП/ОСР/ОСП. Поэтому это какое-то досадное самоубийство», — написал Хабатюк на своей странице в Facebook.

РДН (рынок на сутки вперед) является наиболее ликвидным сегментом конкурентного рынка электроэнергии, который для большинства участников является индикативом цены электроэнергии.

Согласно установленным правительством правилам, 90% электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом» и 35% госкомпании «Укргидроэнерго» продаются ГП «Гарантированный покупатель» по фиксированным ценам — около 570 и 720 грн за МВт-ч соответственно.

Часть электроэнергии ГарПок перепродает поставщикам универсальных услуг по еще более низкой цене — для обеспечения населения. Остальную часть передает по цене закупки операторам магистральной и распределительных сетей на технологические расходы. Остальное продается на РДН, чтобы компенсировать свои убытки от поставок населению. Прибыль идет на обеспечение «зеленого» тарифа для объектов генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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