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Без опыта, но на Lamborghini: на пост замминистра инфраструктуры претендует Олег Ющенко
В конкурсе на занятие должности замминистра инфраструктуры участвует молодой бизнесмен Олег Ющенко, который в своей декларации указал приличное состояние: дорогие автомобили, элитные часы, квартиры, 5 га земли.
На это обратил внимание политолог Кирилл Молчанов, отметив, что Олега Ющенко связывают с семейством экс-депутата Юрия Крука.
«Они взялись за еще один новый проект — продавливание Ющенко на должность в министерстве», — говорит Молчанов.
По его словам, у семьи Круков есть интерес в сфере строительства в Одесской области.
Политолог подчеркнул, что у Олега Ющенко нет ни соответствующего образования, ни опыта работы, чтобы претендовать на столь высокий пост. В случае победы в конкурсе на эту должность, считает Молчанов, это может бросить тень на правительство.
«Видимо, новому Кабмину недостаточно скандалов с назначениями случайных людей. Шансы у парня высокие, даже не смотря на то, что у него нет необходимых опыта работы, знаний в данной сфере и понимания как, грубо говоря, укладывается асфальт. До участия в „конкурсе“, его трудовая деятельность сводилась к номинальному управлению компаниями, которые предоставляют услуги в сфере медицины и страхования», — написал Кирилл Молчанов.
Политический эксперт обратил внимание на имущество Ющенко — целый автопарк дорогих автомобилей (в том числе, Lamborghini), коллекция часов (среди которых Rolex), несколько квартир в Киеве и 5 га земли в Киевской области.
Напомним, Юрий Крук был народным депутатом со второго по седьмой созывы. За это время политик успел побывать депутатом от «Батьківщини» и «Партии регионов».
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