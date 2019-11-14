Украина

Самым главным событием 14 ноября в парламенте было утверждение главной финансовой сметы страны на 2020 год. Вопреки традициям с бюджетом депутаты не тянули до последних дней года. При этом в наскоро сверстанном финансовом документе не нашлось места для пересмотра социальных стандартов. Минимальные зарплаты и пенсии остались на том же уровне, что и в первом чтении бюджета. Госбюджет рассчитывали исходя из среднего курса 27 грн/доллар.

Слухи о внутренних противостояниях во фракции «Слуга народа» получили подтверждение. Депутат от «СН» Анна Скороход и глава фракции Давид Арахамия непосредственно с парламентской трибуны обменялись обвинениями. Скороход считает, что на нее давят и через задержание мужа мстят за «неправильное» голосование за законопроект о земле. Арахамия, в свою очередь, заявил, что предложит исключить из фракции нелояльную депутатку. «Очень красивый шаг, спасибо», — ответила на это Скороход.

Также Рада продолжила работу над законами о земле. Депутаты одобрили в первом чтении законопроект, где подробно прописана процедура земельных торгов. Авторы проекта предлагают, чтобы землю государственной и коммунальной собственности продавали исключительно через интернет-аукционы. Планируется, что торги будут проводиться в электронной торговой системе в режиме реального времени. С победителем торгов, предложившим наивысшую цену, будет заключаться договор по итогам аукциона.

Кроме того, был принят за основу законопроект о смене собственника государственной земли за пределами населенного пункта. Такие участки предлагается передать в коммунальную собственность, то есть во владение сельским, поселковым, городским советам.

Еще одним важным решением было принятие правок в Бюджетный кодекс. Кроме того, парламентарии решили, какую конкретно сумму хотят получить в 2020 году на свою собственную деятельность. Остановились на сумме в 2 млрд гривен. Из них на зарплаты депутатам пойдет 642 млн гривен — выплаты было решено не уменьшать. На автопарк выделят в три раза больше, чем на парламентский телеканал (97 млн гривен против 31 млн грн).

Напомним, накануне самым важным законопроектом, принятым Радой в первом чтении, была отмена запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

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