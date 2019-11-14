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Шоу-бизнес

Гайтана впечатлила мощным исполнением гимна Украины перед матчем сборной в Запорожье (видео)

20:59 14 ноября 2019 240
гайтана
Инф. «ФАКТОВ»

Товарищеский матч футбольной сборной Украины против команды Эстонии начался с мощного и вдохновляющего исполнения гимна певицей Гайтаной. Гимн подхватили болельщики, собравшиеся на стадионе «Славутич Арена» в Запорожье.

«ФАКТЫ» ведут онлайн-трансляцию матча, опубликована статистика игры.

Напомним, 11 октября перед встречей футбольных сборных Украины и Литвы в Харькове исполнять гимн Украины доверили DZIDZIO (Михаилу Хоме). Тогда встреча закончилась победой украинцев со счетом 2:0.

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