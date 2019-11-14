«Ворскла» уволила Косовского и снова назначит тренером знаменитого экс-динамовца

Спорт

Полтавская «Ворскла», занимающая в чемпионате Украины по футболу последнее место, объявила об отставке главного тренера Виталия Косовского (на фото). Как сообщает официальный сайт клуба, экс-футболист «Динамо» и сборной Украины останется работать в «Ворскле», но на другой должности.

Напомним, что Косовский пришел в «Ворсклу» в январе 2019-го, возглавив команду U-21. В конце марта специалист стал исполняющим обязанности главного тренера первой команды, а в начале текущего сезона возглавил «Ворсклу» на постоянной основе.

Под началом 46-летнего специалиста полтавчане выиграли шесть матчей, шесть раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений

Как сообщает zbirna.com, клуб уже определился с именем преемника Косовского. В самое ближайшее время команде в качестве главного тренера будет представлен Юрий Максимов, последним местом работы которого была азербайджанская «Кешля». Также бывший футболист «Динамо», «Вердера» и сборной Украины возглавлял киевские ЦСКА и «Оболонь», «Кривбасс», донецкий «Металлург», российскую «Мордовию» и казахский «Тараз».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-помощник Блохина Альтман уволен из сборной Молдовы.

Фото ФК «Ворскла»



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