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У нас полный контакт: Путин рассказал об отношениях с Зеленским
Лидер РФ Владимир Путин заявил, что у него «полный контакт» с украинским президентом Владимиром Зеленским. Путин утверждает, что с Зеленским постоянно говорит по телефону, а потому нет нужды в каких-то спонтанных двусторонних встречах. Об этом российский президент заявил после саммита БРИКС, комментируя возможную встречу с Зеленским.
«Мы с ним (с Зеленским) в контакте, мы с ним разговариваем по телефону. Полный контакт есть», — заявил Путин.
В России не проявили интереса к встрече с Зеленским тет-а-тет в Казахстане, хотя украинская сторона уже дала согласие на такие переговоры.
«Чего нам суетиться и бегать на неподготовленные встречи. В этом никто не заинтересован, ни я, ни президент Зеленский», — заявил Путин.
Напомним, ранее Путин заявил, что Украина должна продолжать отведение войск на Донбассе по всей линии разграничения и сама обязана инициировать переговоры с Россией.
Политический психолог Светлана Чунихина в интервью «ФАКТАМ» рассказала об опасностях для Зеленского в ходе личной встречи с Путиным. По мнению психолога, психотип Зеленского более уязвимый, а кроме того, участники встречи будут играть в совершенно разные игры: Зеленский в условный преферанс, а Путин — в русскую рулетку.
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