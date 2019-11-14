Происшествия

Поджоги молочных магазинов в Киеве: в сети опубликовали видео происшествий

В Киеве группа неизвестных объявила войну молочным мини-магазинам. Прошлой ночью сгорели несколько павильонов в Днепровском и Шевченковском районах. В сети появилось видео с камер наблюдения возле торговых точек. Полиция просит помочь опознать поджигателей.

Павильон по улице Бучмы подожгли около трех часов ночи. Злоумышленников было двое. Они облили дверь горючей жидкостью, разожгли огонь и скрылись. При пожаре сгорели входные металлопластиковые двери, рекламные вывески. Магазин находился на первом этаже жилого дома, и лишь благодаря спасателям огонь удалось вовремя локализировать.

По похожему сценарию действовала группа на улице Телиги. Там злоумышленники подожгли витрину магазина. Как и в предыдущем случае, возле магазина была найдена пластиковая бутылка с горючим веществом. Ее отправили на экспертизу.

Полицейские ведут розыск поджигателей. Если их все-таки найдут и признают виновными, банде грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее под Киевом сожгли магазин, принадлежащий депутату облсовета.

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