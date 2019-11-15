Где смотреть онлайн Сербия — Украина: расписание трансляций матча отбора к Евро-2020

Спорт

В воскресенье, 17 ноября, сборная Украины, обыгравшая в спарринге Эстонию (1:0), матчем на 51-тысячном стадионе «Райко Митич» в Белграде против команды Сербии завершит выступления в отборочном цикле Евро-2020 (наша команда в рейтинге ФИФА — на 22-й позиции, соперник — на 33-й).

Как известно, команда Андрея Шевченко досрочно выиграла группу и завоевала путевку в финальный турнир чемпионата Европы. В свою очередь, сербы тоже еще сохраняют крошечные шансы на выход из группы и, конечно же, горят желанием отомстить «желто-синим» за позорное поражение на «Арене Львов» — 0:5 (после того фиаско Сербия, напомним, лишилась главного тренера).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ СЕРБИЯ — УКРАИНА

Ранее соперники пересекались друг с другом шесть раз, и во всех поединках (дома и на нейтральных полях) наша сборная побеждала оппонента, выступавшего под тремя разными названиями: Украина — Югославия — 2:0 (Попов, Мусолитин) в 2002 году в Москве, Украина — Сербия и Черногория — 2:1 (Ребров, Назаренко) в 2005-м в Киеве, Украина — Сербия — 2:0 (Шевченко, Назаренко) в 2008-м в Киеве, Украина — Сербия — 1:0 (Назаренко) в 2009-м в Никосии, Украина — Сербия — 2:0 (Шахов, Ярмоленко) в 2016-м в Харькове и Украина — Сербия — 5:0 (Цыганков — 2, Коноплянка — 2, Яремчук) в 2019-м во Львове.

В прошлый четверг сборная Сербии в Белграде победила в матче отбора к Евро-2020 сборную Люксембурга — 3:2 (Митрович, 11,43, Радоньич, 70 — Родригес, 54, Тюрпель, 75). Еще в одной встрече в группе Португалия разгромила дома Литву — 6:0.

Положение команд в группе В: 1. Украина — 19 очков (7 матчей); 2. Португалия — 14 (7); 3. Сербия — 13 (7); 4. Люксембург — 4 (7); 5. Литва — 1 (8).

В прямой телетрансляции встречу Сербия — Украина покажут каналы «Украина» и «Футбол 1». Начало матча — 17 ноября в 16:00. Кроме того, на специализированном футбольном канале, начиная с 15:00, эксперты в студии программы «Головна команда» обсудят предстоящий поединок, а после его окончания проанализируют итог противостояния в столице Сербии. Также в прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч!».

Букмекеры в предстоящем поединке отдают предпочтение команде Любиши Тумбаковича. На победу Сербии предлагают коэффициент 2,02, на ничью — 3,74, на выигрыш Украины — 3,82.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире матчи квалификации Евро-2020.

Фото ffu.ua



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