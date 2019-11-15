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Шоу-бизнес

В России решили "реанимировать" культовый советский мультсериал "Ну, погоди!"

2:14 15 ноября 2019 8
Ну погоди
Инф. «ФАКТОВ»

Российская киностудия «Союзмультфильм», которую известный советский писатель и сценарист Эдуард Успенский обвинил в грубом нарушении авторских прав, приняла решение запустить новый цикл знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!». Об этом пишет российский Интерфакс.

«Первую серию можно будет увидеть в начале лета следующего года, после этого будет по нашему плану 26 новых серий про «Ну, погоди!», — сообщила журналистам председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

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В свою очередь вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец отметила, что «перезапуск мультфильма станет подарком нашему младшему поколению».

Напомним, «Ну, погоди!» — мультфильм киностудии «Союзмультфильм», первый выпуск которого был 6 мая 1969 года. Режиссер Геннадий Сокольский снял «нулевую» серию для мультжурнала «Веселая карусель», главная идея которой легла в основу мультсериала «Ну, погоди!». В основе сюжета лежит постоянно оканчивающаяся неудачей погоня Волка за Зайцем в надежде его съесть. В итоге Заяц всегда оказывается невредим, а Волк в конце каждой серии говорит или кричит: «Ну, Заяц, погоди!». Режиссером самого мультсериала стал Вячеслав Котеночкин. Роль Волка озвучивал актер Анатолий Папанов, зайца — актриса Клара Румянцева. Мультфильм входит в «Золотую коллекцию» киностудии.

В июне 2019 года сообщалось, что «Ну, погоди!», по данным ВЦИОМ, занял первое место в рейтинге любимых мультфильмов россиян.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США опубликован список 100 лучших анимационных полнометражных фильмов в истории кинематографа. Первое место неожиданно занял японский мультфильм «Могила светлячков» (1988 год). Его снял режиссер Исао Такахата по рассказу Акиюки Носаки. В нем рассказывается о брате и сестре, которые пережили атомную бомбардировку Японии.

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