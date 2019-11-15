- 02:14 В России решили "реанимировать" культовый советский мультсериал "Ну, погоди!"
- 01:49 Провести невозможно: Разумков пояснил ситуацию с референдумом о продаже земли иностранцам
- 01:29 Собака-выпивака: пес прогрыз дыру в двери, чтобы попасть в алкомаркет
- 00:42 День работников радио, телевидения и связи Украины 2019: веселые поздравления и открытки
- 00:21 В ООН подсчитали число жертв войны на Донбассе
- 14.11 23:50 Такого еще не видели: Россия в ООН напрямую угрожала странам из-за голосования по Крыму
- 14.11 23:41 Англия в 1000-м матче забила семь мячей на «Уэмбли»: видеообзоры матчей отбора Евро-2020
- 14.11 23:38 Португалия – Литва — 6:0 с хет-триком Криштиану Роналду: видео голов матча отбора к Евро-2020
- 14.11 23:25 Россия готова снизить цену на газ для Украины: Путин назвал условие
- 14.11 22:55 Поджоги молочных магазинов в Киеве: в сети опубликовали видео происшествий
- 14.11 22:40 У нас полный контакт: Путин рассказал об отношениях с Зеленским
- 14.11 22:40 «Ворскла» уволила Косовского и снова назначит тренером знаменитого экс-динамовца
В России решили "реанимировать" культовый советский мультсериал "Ну, погоди!"
Российская киностудия «Союзмультфильм», которую известный советский писатель и сценарист Эдуард Успенский обвинил в грубом нарушении авторских прав, приняла решение запустить новый цикл знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!». Об этом пишет российский Интерфакс.
«Первую серию можно будет увидеть в начале лета следующего года, после этого будет по нашему плану 26 новых серий про «Ну, погоди!», — сообщила журналистам председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
Читайте также_Село Кучугуры и дом Ивана Будько существуют на самом деле: где же снимался сериал «Сваты»
В свою очередь вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец отметила, что «перезапуск мультфильма станет подарком нашему младшему поколению».
Напомним, «Ну, погоди!» — мультфильм киностудии «Союзмультфильм», первый выпуск которого был 6 мая 1969 года. Режиссер Геннадий Сокольский снял «нулевую» серию для мультжурнала «Веселая карусель», главная идея которой легла в основу мультсериала «Ну, погоди!». В основе сюжета лежит постоянно оканчивающаяся неудачей погоня Волка за Зайцем в надежде его съесть. В итоге Заяц всегда оказывается невредим, а Волк в конце каждой серии говорит или кричит: «Ну, Заяц, погоди!». Режиссером самого мультсериала стал Вячеслав Котеночкин. Роль Волка озвучивал актер Анатолий Папанов, зайца — актриса Клара Румянцева. Мультфильм входит в «Золотую коллекцию» киностудии.
В июне 2019 года сообщалось, что «Ну, погоди!», по данным ВЦИОМ, занял первое место в рейтинге любимых мультфильмов россиян.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США опубликован список 100 лучших анимационных полнометражных фильмов в истории кинематографа. Первое место неожиданно занял японский мультфильм «Могила светлячков» (1988 год). Его снял режиссер Исао Такахата по рассказу Акиюки Носаки. В нем рассказывается о брате и сестре, которые пережили атомную бомбардировку Японии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».