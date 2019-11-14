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Село Кучугуры и дом Ивана Будько существуют на самом деле: где же снимался сериал «Сваты»

Несмотря на шквал критики, которым подвергается сериал «Сваты», у ситкома остается достаточно много поклонников в различных странах СНГ, в том числе и в Украине.

По их словам, «Сваты» полюбились им, прежде всего, открытостью и искренностью. Поэтому фанаты «киношедевра» старательно выискивают факты не только о самих героях, но и о месте съемок. И один из самых «злободневных» для фанатов вопросов, как показывают запросы в Сети — о том, существует ли поселок Кучугуры, где по сюжету проживают одни из главных героев, пишет ресурс Рамблер-новости.

Оказывается, такой населенный пункт существует, и даже не один.

Только в России существуют три села с названием Кучугуры, находятся они в Воронежской и Белгородских областях, а также в Краснодарском крае. Кроме того, Кучугуры есть в Черниговской области Украины.

Таким образом, на карте можно найти как минимум четыре села с названием Кучугуры. Многие поклонники «Сватов» (которых больше всего, конечно, в РФ), предполагают, что их любимый сериал снимался в Краснодарском крае.

Но, судя по различным интервью и информации о сериале в Сети, это не так — съемки проводились в Украине. Этому есть вполне логичное объяснение: в сериале снимаются многие украинские актеры, и в составе съемочной группы также присутствуют специалисты из Украины, в том числе, продюсер сериала, нынешний президент этой страны, Владимир Зеленский.

В результате «исследования» журналисты выяснили, что сериал снимался в Украине, однако не в Кучугурах, а в селе Мощун Киевской области. Именно здесь расположен дом, где по сюжету живут Иван и Валентина Будько. Кстати, дом на время съемок арендовали у одного из местных жителей.

Кроме тех сцен, где действие происходило в Кучугурах, в сериале фигурируют еще несколько локаций, среди которых Ялта, детский центр «Артек», городские кварталы и другие.

Но все указанные съемки проводились до начала агрессии РФ против Украины. Теперь же сериал снимают в Беларуси. По сценарию, там приобрели жилье Ольга и Александр Беркович. Все действующие лица оказываются в этом месте, и здесь происходит действие нового сезона.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналистам удалось выяснить настоящую причину «ухода» актера Николая Добрынина из «Сватов» — это … банальное пьянство.

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