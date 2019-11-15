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Наука и технологии

Лайков в Instagram больше не будет: что происходит

8:29 15 ноября 2019 32
Instagram
Инф. «ФАКТОВ»

В социальной сети Instagram объявили, что запускают глобальный эксперимент по отказу от лайков под фотографиями. Если опыт будет удачным, то соцсеть окончательно заблокирует систему лайков и прекратит вечные гонки за количеством «одобрялок» под фото.

На первом этапе экспериментом были охвачены семь стран: Австралия, Бразилия, Канада, Ирландия, Италия, Япония и Новая Зеландия. Отовсюду отклики были положительными, потому в Instagram решили продолжить тестирование революционных изменений.

Начиная с 14 ноября, пользователи во всем мире могут заметить, что больше не видят ни число лайков, ни число просмотров под фотографиями на чужих страницах. Участники эксперимента будут выбираться случайным образом, потому нельзя сказать, в какой момент окончательно пропадет возможность «отлайкать» чужие публикации.

В то же время в Instagram признают, что многим авторам фотографий важна обратная связь от подписчиков. В настоящее время разработчики придумывают новые способы указать автору на особенно удачные фото.

Напомним, ранее в Instagram объяснили, что намерены засекретить количество лайков под фото ради психического здоровья пользователей. А Уляна Супрун рассказала о последних медицинских исследованиях на эту тему.

Рекордное число лайков в Instagram получила в 2018 году фотография Кайли Дженнер с новорожденной дочерью. Снимок за сутки «пролайкали» более 13,6 миллиона раз.

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