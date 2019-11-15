Легализация казино в 5-звездочных гостиницах сыграет на руку залам игровых автоматов, — эксперт

Деньги

Декларация власти о привлечении инвестиций в 5-звездочные гостиницы — это дымовая завеса в пользу игровых автоматов и гарантированно приведет к крайне негативным социальным последствиям. Такое мнение высказал эксперт Украинского институт будущего Александр Чебаненко.

По его мнению, проект закона о легализации игорного бизнеса (№ 2285), поданный в парламент правительством по поручению президента, предполагает, что казино можно будет размещать исключительно в 5-звездочных гостиницах.

«И это обещание странно выглядит на фоне глобальных тенденций и возможностей, которые разворачиваются сегодня в игорном мире. Многие государства идут навстречу организаторам азартных игр и полностью либерализуют законодательство относительно онлайн-гемблинга», — говорит эксперт.

По его данным, онлайн-гемблинг за последние 20 лет занял более трети мирового рынка азартных игр. Для привлечения молодых людей операторами упрощается принятие спортивных ставок через смартфоны, разрабатываются простые мобильные приложения для совершения ставок, разрабатывается программное обеспечение для установки казино на настольных домашних компьютерах (в связи с чем этот рынок ожидает рост сегмента среди приборов с выходом в интернет).

По мнению Чебаненко, эти тенденции не очень сочетаются с планами украинских властей разрешить казино только в дорогих отелях, и он сомневается, что это приведет к росту инвестиций в гостиничный бизнес.

«Инвестициям в 5-звездочные отели прогнозируемо помешают некоторые положения законопроекта, а именно — требование размещать игровые автоматы только в залах игровых автоматов. Это приведет к простому переезду залов игровых автоматов из подвалов в 3−4-звездочные гостиницы, количество которых достаточно по всей стране. И зачем инвесторам строить 5-звездочные казино-отели, если доходность от игровых автоматов намного выше?» — заявил эксперт.

По его мнению, для того чтобы убрать игровые автоматы с улицы, необходимо ввести требование размещать игровые автоматы исключительно в 5-звездочных казино. Но законопроект в нынешнем виде позволяет подменять понятия «казино» и «зал игровых автоматов», ведь не содержит четкой дифференциации этих терминов.

«Все это не может не наводить на мысль, что декларация о привлечении инвестиций в 5-звездные гостиницы — это дымовая завеса в пользу игровых автоматов и гарантированно приведет к крайне негативным социальным последствиям», — говорит Чебаненко.

Несмотря на стремление власти легализовать игорный бизнес, 60% украинцев выступают против этого.

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