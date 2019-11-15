Диджитализация в действии: сотрудники "Укрзалізниці" устроили майнинговую ферму

Происшествия

В Тернопольской области возле железной дороги обнаружили майнинговую ферму криптовалют. В генерировании биткоинов были задействованы более сотни компьютеров, а подключили технику злоумышленники к электросети «Укрзалізниці».

Обнаружил криптоферму департамент безопасности «Укрзалізниці». Предполагается, что организовали незаконную деятельность сотрудники Львовской железной дороги. «Некоторые сообразительные должностные лица не теряли времени на пути диджитализации, но немного перестарались», — прокомментировали инцидент в ведомстве.

Учитывая, что ориентировочная стоимость одного биткоина сейчас составляет более 208 тыс. грн, убытки от криптофермы только за текущий год могли достичь миллиона гривен. Случай с майнингом криптовалют расследует полиция Тернопольской области.

Напомним, майнеров криптовалют полиция находила в самых неожиданных местах, например, на режимном объекте — Южно-Украинской АЭС, а также среди сотрудников областного управления полиции в Ровно.

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