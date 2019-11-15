Новые тренды в украшениях: сочетание золота и серебра с бижутерией (фото)

Стиль жизни

Стильные украшения всегда придают женщине особый шарм, поэтому очень важно знать, что сегодня в тренде, а что уже ушло или уходит из моды. Также необходимо знать, как носить украшения: с чем сочетать, а с чем не стоит.

О модных тенденциях в аксессуарах «ФАКТАМ» рассказала украинский дизайнер украшений Елена Ястреб, которая представила свои произведения на Неделе моды в Париже.

— Елена, как ваши работы восприняли парижские модницы?

— Мои украшения демонстрировались на подиуме в тандеме с вечерними нарядами известного украинского дизайнера Андре Тана. Показ прошел с большим успехом. Зрители не скрывали восторга. Ко мне подходили модницы и говорили: «Это круто!». Многие признавались, что с удовольствием носили бы такие украшения. И это, конечно, было приятно.

Серьги с нежно-голубыми сверкающими кристаллами приковывают к себе взгляды

— Что же сейчас ультрамодно в аксессуарах?

— На пике моды броские украшения. Они удивляют разнообразием форм и фактур. Апогея этот тренд достигнет весной будущего года. Если выбирать серьги-кольца, то только те, которые видны издалека. Еще один способ выделиться — отдать предпочтение украшениям из разноцветных кристаллов. Серьги и ожерелья с радужными, прозрачными и нежно-голубыми сверкающими кристаллами приковывают к себе взгляды. В этом сезоне дизайнеры смело миксуют стили и фактуры. Например, золото сочетают с бижутерией из пластика.

Актуальны броские, эффектные украшения

— А что предлагает мода любителям минимализма?

— Им тоже найдется чем вдохновиться. Минималистичные украшения остаются в моде, несмотря на прессинг массивных, и становятся еще тоньше и изысканнее. Актуальны тонкие чокеры-колье, браслеты-полоски на запястьях и серьги-каффы в ушах. Каффы снова мегапопулярны — как в массивном варианте, так и в россыпях мелких точечных бликов.

— Какой тренд можно назвать самым смелым?

— Высокая ювелирная мода комбинируется с бижутерией. Драгоценные металлы сочетаются с пластиком.

Дизайнер Елена Ястреб смело сочетает в украшениях серебро с пластиком

— К слову, что смотрится более стильно в этом сезоне: золото или серебро?

— Золото и только золото! А точнее, золотой цвет во всей палитре его оттенков.

— Актуален ли сейчас жемчуг?

— Да, но в новых интерпретациях. В этом сезоне актуальны жемчужные украшения в барочном, необуржуазном стиле. К слову, к выбору жемчуга нужно подходить очень тщательно. Если он не сочетается с цветом кожи в зрелом возрасте, то может подчеркнуть ее дряблость и вялость. Именно поэтому важно при покупке консультироваться со специалистами.

В тренде широкие браслеты замысловатых форм

— Что в антитренде?

— Антитренд — массовость и шаблон. Ценятся индивидуальные, эксклюзивные украшения, которые сочетаются с вашим стилем, подходят вам визуально и даже в какой-то мере отражают ваш внутренний мир.

— У каждой модницы есть любимые украшения. У кого-то — это кольца, у кого-то — серьги. А модны ли в этом сезоне клипсы?

— Однозначно, так как массивные формы порою невозможно закрепить иным способом.

— Любительницам изящных украшений вы посоветовали браслеты-полоски. А актуальны ли массивные браслеты?

— Да. Как можно более широкие, асимметричные, замысловатых форм. Именно такие я представила в Париже на модном показе.

Золотой во всей его палитре — фаворит нынешнего сезона

— А что можете сказать о бусах?

— Сейчас они уже не на пике моды. Если же вы любите этот аксессуар, отдайте предпочтение бусам средней длины — 40—50 сантиметров.

— Как лучше сочетать украшения между собой?

— Ультрамодно сочетать несочетаемое, поэтому не бойтесь экспериментировать.

— А как посоветуете комбинировать украшения с одеждой?

— Украшения и одежда не должны между собой конфликтовать. То есть не стоит надевать яркую кричащую кофточку и яркий кричащий браслет одновременно. Они не должны «перекрикивать» друг друга.

— Какие инновационные технологии вы используете в своих работах?

—Переработанные пластик и полиэтилен в украшениях сочетаю с драгоценными металлами. Это смотрится очень необычно и стильно. Новый тренд в технологиях — градиент, омбре.

— Елена, как вы стали ювелиром?

— Я мечтала о красивых украшениях. А потом решила их создавать. И мне очень нравится то, чем я сейчас занимаюсь.

— Какое украшение из вашей коллекции имеет мистическую историю?

— У меня в коллекции есть модульные подвески «Семья». Девушка мечтала о любви, приобрела подвеску «Парень», и в ее жизни он появился. Есть украшения-талисманы. Недавно мне рассказали историю, как подвески спасли жизнь в аварии матери и дочери. Во всяком случае они так считают. Ведь что-то будто бы их побудило надеть подвески-талисманы в тот ужасный день, когда случилось дорожное происшествие. Теперь они носят их постоянно.

Елена Ястреб: «Мечтаю создать украшения, которые будут делать их владельцев счастливыми»

— Расскажите о моде на свадебные кольца.

— В тренде — разные кольца у жениха и невесты. Эти кольца выглядят не как пара. Жених и невеста выбирают то, что им подходит по стилю, то, что они с удовольствием будут носить каждый день. У невесты может быть изящное кольцо с бриллиантом, у жениха — в форме автомобильной шины.

— Для креативного человека важно вдохновение. А что вас вдохновляет на творчество?

— Сама жизнь. И, конечно же, люди. Каждый человек по-своему уникален. Создавая украшение, нужно это учитывать. Во всяком случае я всегда стараюсь это делать.

—Какое ювелирное украшение мечтаете создать?

— Мечтаю создать украшения, которые будут делать их владельцев счастливыми — и эти люди смогут менять мир к лучшему.

— Как лучше подбирать украшения в подарок? Какие моменты нужно учитывать?

— Прежде всего важно, чтобы украшение нравилось тому, кому оно предназначается.

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