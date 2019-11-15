Происшествия

«Вы не будете здесь лежать»: в Харькове женщина умерла после отказа принять ее в больницу (видео)

В пятницу, 15 ноября, родные и близкие прощаются с 77-летней жительницей Харькова, которой стало плохо 13 ноября, но врачи харьковской больницы № 8, куда «скорая» доставила женщину, отказались ее принять и отправили в другое медучреждение. Ранее в России бывший пациент избил завотделением больницы, так ему не понравился назначенный курс лечения.

По словам дочери погибшей, Елены Лиманской, причину отказа ей так и не назвали. «Мама болела давно кардиологией. В конце ноября она заболела гриппом, он и дал осложнение на легкие. Мама пила антибиотики, которые разжижали кровь и, соответственно, не принимала сердечные лекарства, — рассказала Елена. — 13 ноября я вызвала нашего терапевта, он осмотрел ее и сказал, что у мамы мерцательная аритмия и пульс 145. Пояснил, что нужно „прокапать“ ее в кардиологии, стабилизировать мерцательную аритмию. Маме он сказал, что это займет всего неделю», — говорит Елена. Терапевт дал пенсионерке направление на госпитализацию. Елена созвонилась с врачом из кардиологии восьмой больницы, он сказал, что ее мама в больнице под капельницей. Женщина вызвала «скорую» для транспортировки в больницу.

«Мы приехали туда, маму забрали в приемное отделение, а меня не пустили. Ей сняли кардиограмму, после чего ее вывозят на каталке и говорят, что нам надо ехать дальше, — рассказала Елена. — По волевому решению заведующей приемным отделением врача высшей категории, после снятия у моей мамы кардиограммы ей было отказано в медицинской помощи, хотя она в ней, судя по кардиограмме, очень нуждалась».

Елену возмутило, что их с больной матерью отправляют в другую больницу, когда к ней вышла заведующая приемным отделением и заявила, что пенсионерку не ждут в кардиологии. Она сказала: «Мне все равно, вы не будете лежать». «Я ей говорю, что у нас уже договорено с врачом, мне пообещали положить маму. Заведующая ответила: «Только пусть попробует положить вашу маму», — вспоминает харьковчанка.

Так что Елене с больной матерью пришлось ехать в 18-ю больницу, но по дороге пенсионерке внезапно стало очень плохо.

«В „скорой“ ей стало плохо. Я прошу оказать ей помощь. Мы поехали в больницу. Она умерла в приемном отделении больницы. Она перестала разговаривать, ей делали рентген, брали кровь, подняли в палату, и она перестала меня узнавать. Ее положили под капельницу, но мама умерла», — говорит Елена.

Елена уверена, что мать убил отказ врачей принять ее. «Терапевт не мог поверить, что мама умерла, ей ведь всего лишь надо было поставить вовремя капельницу», — говорит женщина.

Руководство больницы № 8 комментировать случившееся «ФАКТАМ» пока отказалось, так как идет разбирательство. А в пресс-службе прокуратуры Харьковской области «ФАКТАМ» сообщили, что открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины 140 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».

Жители Харькова в соцсетях пишут, что в больнице якобы процветают поборы, и делятся историями пребывания в медучреждении.

Напомним, в Одессе врачи отказали в госпитализации шестимесячному ребенку и он умер.

Видео со странички Facebook Елены Лиманской

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