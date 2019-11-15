Литве и Норвегии удалось обменять своих граждан на российских шпионов

Мир

В пятницу, 15 ноября, произошел обмен между Россией и Литвой. Москва передала Вильнюсу литовских граждан Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамошайтиса, которые в 2016 году были осуждены российским судом за шпионаж. Россия получила своих граждан Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Кроме того, Москва согласилась выдать Норвегии 63-летнего Фруде Берга (на фото в заголовке), также признанного виновным в шпионаже.

Берга доставили в Вильнюс в посольство Норвегии в Литве. Это подтвердил глава департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис.

Обмен стал возможен, после того как президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании Филипченко и Моисеенко. Они были признаны виновными в шпионаже в пользу России. Судебный процесс над ними завершился в 2017 году. Литовский суд приговорил Филипченко к 10 годам тюрьмы. Литовские спецслужбы задержали его в 2015 году, когда офицер ФСБ следовал транзитным поездом из Калининградской области в Беларусь.

Моисеенко взяли в 2014 году за то, что он передавал Москве секретную информацию о литовской армии. В частности, это были сведения о военных учениях и воздушной миссии НАТО в бывшей советской республике. Моисеенко приговорили к 10 с половиной годам лишения свободы.

Матайтиса, у которого было двойное гражданство — Литвы и России — судили в Калининграде. Он получил 13 лет заключения. Тамошайтис предстал перед судом в Москве. Его приговорили к 12 годам лишения свободы

Берга задержали в Москве в конце 2017 года. Его обвинили в том, что он якобы собирал информацию о российских атомных подводных лодках. Передать эти сведения норвежцу вызвался работник российского оборонного предприятия, который действовал с ведома и по указанию ФСБ. Берг получил 14 лет лишения свободы. Приговор был вынесен в апреле 2019 года. Судебные слушания проходили в закрытом режиме. Никаких подробностей о ходе процесса нет. Известно только, что норвежец свою вину не признал.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что власти Польши и Болгарии практически одновременно сообщили о поимке российских шпионов.

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