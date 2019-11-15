Совершен самый продолжительный беспосадочный пассажирский перелет в истории (фото, видео)

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В пятницу, 15 ноября, австралийская авиакомпания Qantasсовершила самый долгий беспосадочный пассажирский перелет в истории. Самолет Boeing-787−9 Dreamliner находился в воздухе 19 часов 19 минут, преодолев за это время расстояние 17 тысяч 800 километров — из Лондона в Сидней. На борту лайнера находились 52 человека. В основном это были сотрудники Qantas, журналисты, а также несколько пассажиров-добровольцев, отобранных из тех, кто постоянно пользуется услугами австралийской авиакомпании.

Лайнер вылетел в 06:00 из аэропорта Хитроу 14 ноября. За время перелета он пересек воздушное пространство Германии, Польши, Беларуси, России, Казахстана, Китая, Филиппин и Индонезии. Люди на борту встретили два рассвета.

Пилоты тщательно изучают новый для них маршрут

Управляли лайнером по очереди четыре пилота. Специальные приборы отслеживали их мозговую деятельность. Кроме того, летчики сдавали мочу на анализы. Все это необходимо для того, чтобы врачи могли понять, способны ли пилоты выдерживать подобные нагрузки на регулярной основе или нет.

Такие же тесты сдавали и пассажиры. Люди шутили, что оказались в роли лабораторных мышей. На самом деле, никто не возражал.

Медики рекомендовали обязательные физические упражнения во время столь длительного перелета

Руководство Qantasв сотрудничестве с медиками разработало детальное расписание перелета. Оно включало в себя не только время, отведенное на сон, но и физические упражнения, а также специальное меню.

Повара готовят обед для пассажиров и членов экипажа

Перелет из Лондона в Сидней побил рекорд, установленный Qantasв октябре. Тогда лайнер компании совершил беспосадочный полет из Нью-Йорка в Сидней. Продолжался он 19 часов 16 минут. Расстояние составило 16 тысяч 200 километров. На борту находились 49 человек.

А вот и специальные блюда

Генеральный директор Qantas Алан Джойс рассказал, что оба необычных полета являются частью программы «Рассвет». Она приурочена к 100-летию компании, но не это главное. Руководство пытается понять, насколько безопасны и одновременно коммерчески оправданы подобные длительные перелеты. Если результаты этих пробных рейсов окажутся положительными во всех отношениях, компания будет готова выполнять их на регулярной основе, начиная с 2022—2023 года.

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