16 ноября 2019

Знаете, в этот раз поездка в шведский Мальмё и датский Копенгаген как-то не заладилась сразу. То во всём городе невозможно было найти пункт обмена валют (как тут было не вспомнить родной Киев, где такие пункты встречаются буквально на каждом шагу). Даже в гостинице нам в этом было отказано. Сказали: хотите менять — идите на железнодорожный вокзал! Пошли. Поменяли.

И тут же поняли, что совершили стратегическую ошибку. Ни попить кофейку в кондитерской, ни купить редкий японский чай в старинном чайном магазине, ни просто перекусить в ''шаурма-house'', коих в скандинавском Мальмё оказалось великое множество, мы так и не смогли. Оказалось, что в большинстве торговых точек наличные деньги просто не принимаются! Мы по много раз переспрашивали: неужели вы в своей Швеции не хотите принимать свои же шведские кроны? Не хотим, вежливо отвечали шведы, загоняя нас в тупик. Поскольку мы даже представить подобного не могли и потому кредитных карточек с собой в краткосрочную командировку не прихватили.

Узнав о том, что поездка в соседний Копенгаген на такси (туда и обратно, с отдельной оплатой за проезд по 8-километровому мосту, соединяющему две страны) обойдётся не меньше, чем в 450−500 евро, я и от этой идеи решил отказаться. А скакать с пересадками с трамвая на поезд, а затем ещё и на автобус, просто не было времени. Пришлось мысленно окунуться в воспоминания о прошлых посещениях славного города Копенгагена, славящегося, кстати, не только знаменитой фигуркой Русалочки, примостившейся у кромки морской глади, но и в нашем случае легендарным копенгагенским фарфором.

Датская Королевская фарфоровая мануфактура Royal Copenhagen была создана по замыслу известного аптекаря Франца Хенрика Мюллера в 1775 году под патронажем королевы Юлианы-Марии. И считается шестой по счёту старейшей фарфоровой мануфактурой в Европе — Мейсен (1710 год), Вена (1719), Севр (1738), Санкт-Петербург (1744), Берлин (1751). За двести с лишним лет три волнистые линии в её гербе остаются своеобразным знаком высочайшего качества выпускаемого в Копенгагене фарфора. Кстати, три волнистых линии символизируют три главных датских пролива — Эресунн, Сторебельт и Лиллебельт.

Я уже не раз рассказывал о датском фарфоре и, думаю, ещё не раз буду рассказывать о нём в будущем. Сейчас же хочу лишь заметить, что основным видом выпускаемой тут продукции является посуда — сервизы, вазы, настенные тарелки. Фигурки же, на собирании которых я сделал акцент в своей коллекции, найти в Дании достаточно сложно. Вот почему практически все изумительные фарфоровые композиции датского производства мне в разные годы довелось собирать по крупицам едва ли не по всему свету. Ничуть об этом не жалею. Более того, теперь могу даже похвастаться, что такое количество прекрасных копенгагенских фигурок не в каждом датском музее встретить можно…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш