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Шоу-бизнес

"Джокер" собрал миллиард долларов в мировом прокате

9:41 16 ноября 2019 89
Хоакин Феникс в фильме «Джокер»
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 16 ноября, нашумевший «Джокер» войдет в элитный клуб фильмов-миллиардеров. Так называют картины, которым удалось собрать более миллиарда долларов в мировом прокате. Фильму Тодда Филлипса осталось каких-то 3 миллиона долларов, чтобы пересечь заветную черту. И он легко наберет за день, считает американский журнал Forbes.

Напомним, бюджет «Джокера» составил 62,5 миллиона долларов. Так что коммерческий успех картины впечатляет. Добавьте к этому тот факт, что фильм так и не вышел в прокат в Китае, где голливудская продукция обычно собирает хорошую кассу. Там «Джокер» мог бы собрать еще несколько десятков миллионов долларов.

Читайте в «ФАКТАХ»: Ради роли Джокера мне пришлось за месяц сбросить 24 килограмма, — Хоакин Феникс

Картина Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли стала первым фильмом с ограничением по возрасту до 16 лет в истории мирового кинематографа, которой удалось пробиться в «клуб миллиардеров». И это делает достижение «Джокера» еще более заметным.

Теперь в списке фильмов, собравших более миллиарда долларов в мировом прокате, значатся 44 картины. Как уже сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году «Мстители: Завершение» побили рекорд «Аватара» и возглавили рейтинг самых кассовых фильмов в истории. Кроме того, в нынешнем году «клуб миллиардеров» пополнился сразу семью картинами, включая «Джокера». Это «Мстители: Завершение» (2 миллиарда 798 миллионов долларов), «Король Лев» (1 миллиард 655 миллионов долларов), «Человек-паук: Вдали от дома» (1 миллиард 132 миллиона долларов), «Капитан Марвел» (1 миллиард 128 миллионов долларов), «История игрушек 4» (1 миллиард 73 миллиона долларов), «Аладдин» (1 миллиард 51 миллион долларов) и «Джокер».

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