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Мир

В РФ внезапно умер политик, призывавший снести памятники Ленину и отречься от «русского мира»

13:04 16 ноября 2019 340
Никита Исаев
Инф. «ФАКТОВ»

В России внезапно скончался лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев, который не дожил до 42 лет. Напомним, ранее стало известно о смерти одного из организаторов протестных выступлений на Болотной площади в 2012 году.

О смерти Исаева российские СМИ сообшают со ссылкой сразу на несколько источников в «Новой России».

Кроме того, информацию подтвердила подруга покойного Алина Желтовская.

«Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной», — написала она в Facebook.

По предварительным данным, смерть оппозиционного политика наступила в ночь на 16 ноября, когда он ехал в поезде Тамбов-Москва.

Официально причина смерти пока не объявлена.

Исаев получил известность в Украине после того, как в прямом эфире на «Россия 1» призвал россиян отречься от «русского мира» и советского прошлого. Тогда Ольга Скабеева назвала его идиотом.

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