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Украсть за 50 секунд: стало известно о дерзком преступлении под Киевом (фото)
В Белой Церкви Киевской области на днях неизвестные рано утром обокрали местный магазин меха. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киевской области.
«На днях в 5:40 часов утра, в полицию позвонил случайный прохожий, который сообщил, что неизвестные повредили двери и ворвались в местный магазин меха. Злоумышленникам хватило 50 секунд, чтобы забрать товар», — говорится в сообщении.
Владельцы магазина указали, что похищено 12 шуб стоимостью более 130 тысяч гривен.
«Благодаря камерам уличного видеонаблюдения „Безопасный город“ удалось установить, что воры двигались на автомобиле Mitsubishi в направлении столицы. В дальнейшем, одного из злоумышленников удалось задержать неподалеку от его места жительства. Им оказался 43-летний житель Киева, который в прошлом уже имел проблемы с законом за аналогичные преступления. Изделия из меха изъяты в качестве вещественных доказательств», — сообщили в полиции.
Следователи Белоцерковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище или иное помещение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет.
Второго соучастника преступления сейчас ищут полицейские.
Как писали «ФАКТЫ», в Николаеве почти полгода продавец ювелирного салона и ее подруга, подменяли настоящие украшения бижутерией, а драгоценности сдавали в ломбард. Всего продавец завладела ювелирными украшениями на общую сумму более 500 тысяч гривен.
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