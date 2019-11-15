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Подменяла драгоценности бижутерией: в Николаеве будут судить продавщицу ювелирного салона
Почти полгода продавец ювелирного салона и ее подруга, подменяли настоящие украшения бижутерией, а драгоценности сдавали в ломбард. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, с заявлением в полицию обратился хозяин сети ювелирных салонов, расположенных в Ингульском районе Николаева. Он сообщил, что его подчиненная-продавец завладела ювелирными украшениями в одном из магазинов на общую сумму более 500 тысяч гривен. Предприниматель провел собственную внутреннюю проверку и обнаружил бижутерию.
В ходе расследования полиция выяснила, что в течение полугода знакомая 24-летней продавщицы приносила бижутерию в магазин, а продавец подменяла кольца, серьги и цепочки из золота и серебра на похожие. Драгоценности подруги сдавали в ломбард, а вырученные деньги делили между собой.
Предприимчивым дамам инкриминируется статья 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Следователи изобличили подозреваемых в 32 эпизодах подмены драгоценностей. Обвинительный акт в их отношении направлен в суд.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Черновцах продавщица обокрала ювелирный магазин на миллион гривен.
А в Тернопольской области налетчики, пытаясь ограбить ювелирный магазин, вырывали окна тросом. Однако сейф с драгоценностями им вынести не удалось.
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