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Сбежал от врачей: известный российский актер отличился странным поведением
Популярный российский актер Валерий Гаркалин сбежал от врачей в Москве, которые пытались его госпитализировать. Напомним, в прошлом году Гаркалина спешно доставили в Институт им. Склифосовского самолетом из Иркутска, где он находился на гастролях с подозрением на пневмонию.
Как сообщает Телеграм-канал Mash, в этот раз 64-летний артист проводил время в ресторане на Тверской, когда почувствовал себя плохо.
Он вышел на улицу, самочувствие не улучшилось. Актер упал на землю.
Увидев такую картину, очевидцы вызвали скорую. Но когда приехала бригада медиков, Гаркалин резко встал и скрылся в направлении своего дома.
Валерий Гаркалин известен по фильмам «Катала», «Ширли-мырли», «Попса», а также по сериалам «Моя прекрасная няня» и «Между нами, девочками».
Интервью в популярным артистом читайте на сайте «ФАКТОВ»: «После роли карточного шулера в фильме „Катала“ меня везде преследовали люди, предлагавшие переброситься в карты».
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