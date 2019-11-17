Спорт

По итогам поединков в субботу, 16 ноября, стали известны 16 из 24 сборных, которые летом 2020 года сыграют в финальном турнире чемпионата Европы по футболу, — Украина, Польша, Россия, Италия, Бельгия, Испания, Англия, Чехия, Франция, Турция, Финляндия и Швеция, к которым добавились Нидерланды, Германия, Хорватия и Австрия (напомним, что четыре счастливчика определятся в марте 2020-го по итогам поединков плей-офф Лиги наций).

Группа C

Северная Ирландия — Нидерланды — 0:0.

Первая в отборочном цикле ничья (до этого было одно поражение и пять побед) обеспечила голландцам пропуск в финальный турнир чемпионата Европы. Впрочем, Северная Ирландия еще может пробиться на Евро через стыковые матчи Лиги наций.

Германия — Беларусь — 4:0 (Гинтер, 41, Горецка, 49, Кроос, 55, 83). На 75-й минуте белорус Стасевич не реализовал пенальти.

Трехкратные чемпионы Европы (немцы добывали «золото» в 1972-м, 1980-м и 1996 годах) сыграют в финальной стадии первенства Старого Света рекордный 13-й раз. Начиная с 1972 года, сборная Германии неизменно участвовали в борьбе за награды.

Кстати, защитник менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер, положивший начало разгрому белорусов, на родной арене забил дебютный гол за бундестим.

Положение команд: 1. Германия — 18 очков (7 матчей); 2. Нидерланды — 16 (7); 3. Северная Ирландия — 13 (7); 4. Беларусь — 4 (8); 5. Эстония — 1 (7).

Группа I

Кипр — Шотландия — 1:2 (Эфрен, 47 — Кристи, 12, Макгинн, 57).

Россия — Бельгия — 1:4 (Джикия, 79 — Т. Азар, 19, Э. Азар, 33, 40, Лукаку, 72).

В игре в Санкт-Петербурге соперники, заранее обеспечившие себе участие в финальном турнире чемпионата Европы, разыгрывали первое место в группе. Чтобы обойти бронзовых призеров ЧМ-2018, команде Станислава Черчесова нужно было обыграть гостей со счетом 2:0. Не сложилось.

Братья Азар и гренадер Лукаку заставили россиян повторить собственный антирекорд. С разницей в три мяча сборная страны агрессора в своей истории ранее проигрывала дома лишь раз — в марте 2018-го в товарищеском матче Бразилии (0:3). Более того, в официальных поединках Россия разгромлена при родных болельщиках впервые в истории.

Кстати, во время поединке произошел казус. 28-летний защитник бельгийцев Боята, заявленный на игру под четвертым номером, вышел на второй тайм в футболке… форварда Батшуайи с цифрой 23 на спине. Благо, в штабе сборной Бельгии обратили внимание на ошибку, и через… 16 минут игроку выдали его футболку.

Как принято за поребриком, из каждого г*мна можно и нужно слепить пулю. Сборная России по регби уже пообещала отомстить команде Бельгии за победу над футбольной сборной России. «Вы не переживайте, у нас в феврале игра с Бельгией, настала наша очередь мстить», — говорится в сообщении регбийной сборной в Twitter под новостью о четвертом голе бельгийцев. И в качестве аргумента: в прошлый раз футбольная сборная отомстила за своих соотечественников, победив сборную Шотландии — 4:0 после поражения российских регбистов со счетом 0:61. Еще хоккей можно вспомнить или хоккей с мячом — там у бельгийцев точно нет шансов.

Для справки. Футбольная сборная Бельгии за тур до финиша с 34 забитыми мячами — самая результативная команда отбора к Евро-2020 (у Англии — 33 гола).

Сан-Марино — Казахстан — 1:3 (Берарди, 77 — Зайнутдинов, 6, Суюмбаев, 22, Щеткин, 26).

У команды Сан-Марино, не набравшей в отборе к Евро-2020 ни одного очка, маленькая радость. В игре с казахами сборная крошечного государства забила первый мяч в официальных поединках с сентября 2017 года, когда в отборочном матче «огорчила» Азербайджан (1:5).

Положение команд: 1. Бельгия — 27 (9); 2. Россия — 21 (9); 3. Шотландия — 12 (9); 4. Кипр — 10 (9); 5. Казахстан — 10 (9); 6. Сан-Марино — 0 (9).

Группа E

Азербайджан — Уэльс — 0:2 (Мур, 10, Уилсон, 34).

Хорватия — Словакия — 3:1 (Влашич, 56, Петкович, 60, Перишич, 70 — Боженик, 32). На 66-й минуте удален словак Мак.

Положение команд: 1. Хорватия — 17 (8); 2. Венгрия — 12 (7); 3. Уэльс — 11 (7); 4. Словакия — 10 (7); 5. Азербайджан — 1 (7).

Группа G

Словения — Латвия — 1:0 (Тарасов, 53, в свои ворота).

Израиль — Польша — 1:2 (Даббур, 88 — Крыховяк, 4, Пентек, 54).

Австрия — Северная Македония — 2:1 (Алаба, 7, Ляйнер, 48 — Стояновски, 90+3).

Положение команд: 1. Польша — 22 (9); 2. Австрия — 19 (9); 3. Словения — 14 (9); 4. Северная Македония — 11 (9); 5. Израиль — 11 (9); 6. Латвия — 0 (9).

В воскресенье, 17 ноября, в отборе к Евро-2020 сыграют: Косово — Англия, Болгария — Чехия (группа А), Люксембург — Португалия, Сербия — Украина (группа В), Албания — Франция, Молдова — Исландия и Андорра — Турция (группа Н).

Напомним, что финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА. Участие в турнире примут 24 сборные, которые будут разбиты на шесть групп по четыре команды. Жеребьевка группового этапа Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте. Финальный матч турнира будет сыгран 12 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию поединка Сербия — Украина.

Фото Getty Images



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