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Под Николаевом вагон пассажирского поезда сгорел вместе с локомотивом: фото и подробности ЧП
В Николаевской области возле станции Новокатериновка в поезде «Колосовка-Николаев» произошел пожар. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.
Инцидент произошел 16 ноября. Сообщение о пожаре поступило в 13:23.
«Установлено, что огнем охвачен тягач и последний вагон поезда. Другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей», — говорится в сообщении.
В 14:00 пожар был локализован, в 15:25 — ликвидирован, общая площадь поражения — 50 кв.м.
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.
Как писали «ФАКТЫ», на днях под Брянском (Россия) в поезде сообщением Москва — Киев возник пожар. У состава на ходу задымился локомотив.
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