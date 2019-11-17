Происшествия

Под Николаевом вагон пассажирского поезда сгорел вместе с локомотивом: фото и подробности ЧП

В Николаевской области возле станции Новокатериновка в поезде «Колосовка-Николаев» произошел пожар. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Инцидент произошел 16 ноября. Сообщение о пожаре поступило в 13:23.

«Установлено, что огнем охвачен тягач и последний вагон поезда. Другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей», — говорится в сообщении.

В 14:00 пожар был локализован, в 15:25 — ликвидирован, общая площадь поражения — 50 кв.м.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

Как писали «ФАКТЫ», на днях под Брянском (Россия) в поезде сообщением Москва — Киев возник пожар. У состава на ходу задымился локомотив.

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