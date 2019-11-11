Происшествия

В России во время движения загорелся поезд «Москва-Киев»: детали ЧП

Под Брянском (Россия) в поезде сообщением Москва — Киев возник пожар. Ранее в Житомирской области на ходу загорелся дизельный поезд сообщением Житомир — Коростень.

Как сообщают российские массмедиа, чрезвычайное происшествие случилось около трех часов ночи в понедельник, 11 ноября. У состава на ходу задымился локомотив. Это произошло на станции Алтухово в Навлинском районе Брянской области.

По информации местного управления чрезвычайной службы, в локомотиве начал дымиться электрощит. С пожаром справились за 40 минут. Жертв и пострадавших нет. Поезд задержался в пути на несколько часов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Волынской области произошло ЧП на железной дороге — загорелся поезд Киверцы — Сапижанка с пассажирами. Огонь возник в коммуникациях, соединяющих два вагона. В это время состав находился на станции Дубова Корчма.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter