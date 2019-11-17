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В Мелитополе водители устроили самосуд на виновником ДТП: момент попал на видео
В Мелитополе жестоко наказали водителя, попытавшегося проскочить на «красный» и устроившего жесткое ДТП. Расплата лихача настигла тут же. Городские камеры наблюдения зафиксировали, как из пострадавшей от удара машины выбегают мужчины и происходит самосуд над любителем быстрой езды.
ДТП случилось 16 ноября на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Героев Украины.
Жители Мариуполя согласны, что водитель-нарушитель еще легко отделался, а вообще подобная манеры езды должна караться пожизненным лишением прав.
Напомним, ранее в Черкассах жители устроили самосуд над водителем, сбившим женщину, переходившую дорогу. А в Киеве полиция спасла от расправы нетрезвого водителя, повредившего сразу восемь авто.
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