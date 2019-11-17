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Происшествия

В Мелитополе водители устроили самосуд на виновником ДТП: момент попал на видео

15:12 17 ноября 2019 39
дтп
Инф. «ФАКТОВ»

В Мелитополе жестоко наказали водителя, попытавшегося проскочить на «красный» и устроившего жесткое ДТП. Расплата лихача настигла тут же. Городские камеры наблюдения зафиксировали, как из пострадавшей от удара машины выбегают мужчины и происходит самосуд над любителем быстрой езды.

ДТП случилось 16 ноября на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Героев Украины.

Жители Мариуполя согласны, что водитель-нарушитель еще легко отделался, а вообще подобная манеры езды должна караться пожизненным лишением прав.

Напомним, ранее в Черкассах жители устроили самосуд над водителем, сбившим женщину, переходившую дорогу. А в Киеве полиция спасла от расправы нетрезвого водителя, повредившего сразу восемь авто.

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