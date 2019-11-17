Мир

Депутаты не пройдут: в Грузии оппозиция навесила амбарный замок на вход в парламент (фото, видео)

В Грузии участники акции протеста в Тбилиси нацепили на входе в парламент большие амбарные замки. Протестующие заявили, что теперь ни один депутат не сможет попасть на рабочее место, и в стране придется объявлять досрочные парламентские выборы.

«Это здание мертво… Необходимо, чтобы предатели-парламентарии не смогли продолжить свою деятельность. Теперь ни один депутат „Грузинской мечты“ не зайдет в это здание ни через дверь, ни через тоннель», — заявил один из лидеров оппозиции Гиги Угулава.

Протестующие в Тбилиси 14 ноября разбили в центре города палаточный лагерь, а 17 ноября принесли к зданию парламента большой баннер с надписью «Меняй».

Напомним, участники акции протеста требуют отставки правительства, формирования временного кабинета и назначения досрочных парламентских выборов.

Фото tabula. ge/Facebook

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