- 18:12 "Пора померзнуть": синоптик рассказала о похолодании в Украине с 18 ноября
- 18:07 Украина на последних секундах спаслась в Белграде и прошла отбор к Евро-2020 без поражений: хроника матча, видео голов
- 17:41 Лукашенко «по-крестьянски» обругал союз с Россией
- 17:24 Любимый певец Путина обвинил Обаму в своих бедах
- 17:22 18 ноября на вопрос читателей «ФАКТОВ» ответит гепатолог Виталий Янченко
- 17:10 Депутаты не пройдут: в Грузии оппозиция навесила амбарный замок на вход в парламент
- 16:53 Внучка Ротару снялась для российского издания и рассказала о жизни
- 16:50 ФСБ России приняла важное решение по делу о захвате украинских кораблей
- 16:01 Если люди не будут против: Лукашенко решил в 2020 году снова "побороться" за пост президента Беларуси
- 15:40 Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака
- 15:24 Число жертв взрывов на артскладе в Балаклее возросло, — Генштаб ВСУ
- 15:18 Где смотреть онлайн Сербия — Украина: расписание трансляций матча отбора к Евро-2020
Лукашенко «по-крестьянски» обругал союз с Россией (видео)
Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг резкой критике предложение о дальнейшей экономической интеграции с Россией. В выражениях белорусский лидер не стеснялся и выразился предельно жестко. А свою позицию объяснил постоянным ужесточением условий со стороны России.
«На х… на нужен кому такой союз? Я уже вам говорю по-деревенски, по крестьянски, по мужицки!» — заявил Лукашенко.
«Нам выстроили барьеры и не пускают нас на рынок по отдельным видам товаров… Слушайте, когда ты вступаешь в какое-то объединение, ты рассчитываешь, что с каждым месяцем, с каждым годом будет лучше… А что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия… Что это за союз, когда мы с каждым только теряем, теряем, и условия ухудшаются?», — задается вопросом президент Беларуси.
Напомним, заявления о дальнейших экономических взаимоотношениях с Россией Лукашенко сделал на избирательном участке, куда пришел голосовать за будущих парламентариев. Несмотря на то, что ранее политик утверждал, что уже наелся президентства, 17 ноября Лукашенко пообещал, что будет снова баллотироваться в президенты в 2020 году.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пока Ани на гастролях: Мурат Налчаджиоглу впервые показал женщину, воспитывающую дочь певицы (видео)
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?