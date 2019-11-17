Лукашенко «по-крестьянски» обругал союз с Россией (видео)

Мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг резкой критике предложение о дальнейшей экономической интеграции с Россией. В выражениях белорусский лидер не стеснялся и выразился предельно жестко. А свою позицию объяснил постоянным ужесточением условий со стороны России.

«На х… на нужен кому такой союз? Я уже вам говорю по-деревенски, по крестьянски, по мужицки!» — заявил Лукашенко.

«Нам выстроили барьеры и не пускают нас на рынок по отдельным видам товаров… Слушайте, когда ты вступаешь в какое-то объединение, ты рассчитываешь, что с каждым месяцем, с каждым годом будет лучше… А что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия… Что это за союз, когда мы с каждым только теряем, теряем, и условия ухудшаются?», — задается вопросом президент Беларуси.

Напомним, заявления о дальнейших экономических взаимоотношениях с Россией Лукашенко сделал на избирательном участке, куда пришел голосовать за будущих парламентариев. Несмотря на то, что ранее политик утверждал, что уже наелся президентства, 17 ноября Лукашенко пообещал, что будет снова баллотироваться в президенты в 2020 году.

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