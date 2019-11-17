Угрожал продавщицам убийством: в Хотине полиция отпустила на свободу неадекватного дебошира

Происшествия

В Хотине Черновицкой области неадекватный мужчина ворвался в магазин бытовой химии и напал на продавщиц. Он стал разбрасывать товар, а затем избил трех женщин. Одну из них — кассира из соседнего магазина, которая прибежала на шум, он схватил за шею и швырнул на стеллаж. После чего напал еще и на двух покупательниц. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Из магазина его забрала полиция. Но уже через полчаса из райотдела его выпустили, и хулиган вновь вернулся на место преступления. Пострадавшие продавщицы говорят, что это далеко не первый случай- по их словам, этот мужчина уже не первый месяц устраивает подобные дебоши в магазинах и других заведениях. И теперь, когда его отпустила полиция, женщины боятся ходить на работу.

- Дело в том, что офис этого мужчины находится как раз над нашим магазином, — рассказала «ФАКТАМ» пострадавшая сотрудница магазина бытовой химии Ольга. — И мы теперь боимся ходить по улицам. Этот человек угрожал нам убийством… Он совершенно неадекватный. Мы часто видели его пьяным. Несколько месяцев назад он уже заходил в таком состоянии в наш магазин и расшвыривал товар. Не раз устраивал дебош в баре, где работала моя мама. Приходил туда пьяным, мог начать все крушить или устроить драку. Его давно опасается весь район. В день, когда он напал на нас в магазине, он приходил в магазин дважды. Когда пришел первый раз, уже был выпивши. Стал просить у меня 40 гривен — дескать, ему нужно на такси. Я сказала, что у меня нет денег. Он стал требовать, чтобы я взяла их из кассы. Естественно, я отказалась. Мужчина ушел, но вскоре вернулся — и уже был совсем неадекватным.

Он ворвался в магазин и стал разбрасывать товар. При этом матерился и обзывал нас с кассиром последними словами. На записи с камер видеонаблюдения слышно, как он говорит мне: «Выбирай, с какой стороны тебя бить: с левой или с правой?» Он начал разбрасывать мусор, который я собирала. Все это сопровождалось матами. Тем временем прибежала Оксана — кассир из соседнего магазина, которая услышала шум. Как только она зашла, агрессивный мужчина швырнул ее на стеллаж с товаром. Оксана упала, ударившись головой…

- Этого человека мы действительно чаще видели пьяным, чем трезвым, — говорит «ФАКТАМ» кассир из соседнего магазина Оксана. — За день до этого случая он несколько раз заходил в наш магазин за водкой. Приставал ко мне, нес какую-то ерунду. Просил «родить ему ребенка». Потом обзывал из-за того, что не дала ему номер телефона. А на следующий день я, отпуская людей на кассе, услышала в соседнем магазине шум. К нам забежала сотрудница того самого магазина. Она была напугана, просила вызвать охрану. Я побежала посмотреть, что там происходит. Когда зашла в магазин бытовой химии, этот человек уже там все крушил. Я попросила его успокоиться. Наверное, зря — этим только привлекла к себе внимание. Он начал меня бить. Швырнул меня на стеллаж с товаром, я упала… Он продолжал кричать и материться. Я убежала обратно в свой магазин, и тут же вызвала полицию. А этот неадекватный человек пошел за мной! Ворвавшись в наш продуктовый, он стал швырять в меня корзинки для товара. Одна корзинка попала мне в голову, другая — в спину… К несчастью, в этот момент в магазин зашли две покупательницы — мама и ее взрослая дочь. Так он напал и на них. Когда одна из женщин попросила его успокоиться, он обеих схватил за волосы, а старшей женщине чуть не поломал палец на руке. Его остановили уже сотрудники полиции.

- До того, как он ушел в соседний магазин, он еще напал и на нашего кассира, — говорит Ольга. - Потом стал угрожать мне. Кричал, что задушит меня, что я «буду бояться ходить по улицам». Мы ужасно испугались. К счастью, полиция приехала быстро и его забрали. Но буквально через полчаса отпустили!

- Да, уже через 40 минут он опять был здесь, — говорит Оксана. — Стоял на улице, но в магазины уже не заходил. В полиции сказали, что не могли дольше его держать. Но почему, если этот человек действительно опасен? На следующий день он пришел в наш магазин. Когда я его увидела, внутри все похолодело. А он подозвал охранника и сказал ему: «Скажи этой с… ке (он имел в виду меня), чтобы забрала свое заявление. Иначе по улице будет ходить перебежками». С тех пор мне страшно идти на работу, а особенно — возвращаться с работы. Этот человек все время там, ведь у него рядом офис. Он предприниматель, но чем конкретно он занимается, мы не знаем. Говорят, что у него уже есть судимости за хулиганство и кражу автомобиля. Весной этого года он уже устроил погром в магазине, и сотрудница этого магазина обращалась в полицию. Но тогда это ничем не закончилось. Еще недавно был случай, когда он ударил на остановке беременную женщину, которая, как ему показалось, не так на него посмотрела. Многие боятся писать заявление, потому что дебошир угрожает убийством.

Пострадавшие сотрудницы двух магазинов добились открытия уголовного производства по статье «Хулиганство». Правда, дебошир пока все равно на свободе.

- Ему грозит до пяти лет ограничения свободы, — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Черновицкого областного управления полиции. — Мужчине уже объявили о подозрении по статье «Хулиганство». Установлено, что 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил товар и применил к продавщицам физическую силу. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Сам дебошир на телефонные звонки не отвечает. Несколько дней назад в комментарии ТСН он сказал, что обычно не пьет и что он «сам не знает, как так случилось».

- Честно говоря, я редко употребляю алкоголь. А в тот момент… Сам не знаю, что произошло. Я никогда не позволял себе поднять на женщину руку. Мне реально стыдно, — сказал мужчина ТСН.

В Хотинском райотделе полиции «ФАКТАМ» сообщили, что меру пресечения дебоширу должны избрать в понедельник, 17 ноября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как в Херсоне бесстрашная продавщица остановила грабителя магазина. А раньше на автозаправке под Киевом женщина-кассир вместе с хозяином АЗС и заправщиком задержали напавших на них грабителей. Также «ФАКТЫ» сообщали, как в Запорожской области грабители в полицейской форме напали на дом.

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