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Наука и технологии

Суперкар смог разогнаться до 1010 км/час: момент попал на видео

20:06 17 ноября 2019 221
Bloodhound
Инф. «ФАКТОВ»

Новый британский суперкар Bloodhound во время испытаний сумел разогнаться до 1010 километров в час. Теперь реактивный автомобиль называют реальным претендентом, чтобы побить мировой скоростной рекорд. В течение 22 лет первенство принадлежало британскому автомобилю Thrust SSC, который смог разогнаться до 1228 км/ч.

Испытания нового сверхзвукового автомобиля Bloodhound проходили в ЮАР в пустыне Калахари. Шеститонный болид снабжен турбовентиляторным двигателем, как в истребителях Eurofighter Typhoon, и двумя ракетными двигателями. С такой «начинкой» суперкар разогнался до показателей, превышающих скорость самолетов.

Проект Bloodhound стартовал в 2008 году. Создатели сверхзвукового автомобиля надеются, что их детищу удастся взять планку в 1609 км/час, и поставить рекорд скорости на суше.

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