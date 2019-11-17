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Венеция ожидает нового наводнения, но просит туристов не разъезжаться (фото)
Венеция, которая пострадала от самого мощного за 50 лет наводнения, опасается нового прилива. Город оценил свои убытки в миллиард евро, и очень надеется на помощь в восстановлении самых ценных культурных объектов.
В воскресенье, 17 ноября, около 13.00 уровень воды в городе составлял 150 сантиметров. После этого наводнение пошло на спад, в квартале Пунта-делла-Салюте вода стояла на отметке 148 см. Тем не менее, специалисты не исключают, что в ближайшие дни уровень воды вновь поднимется, возможно до 160 см и выше.
В городе уже сформировались команды волонтеров-спасателей. 280 добровольцев готовы мониторить ситуацию в Венеции, оказывать помощь горожанам, определять самые насущные потребности города.
Убытки от наводнения власти Венеции оценили в миллиард евро. Больше всего пострадала туристическая отрасль. В Венеции уже распространили обращение к туристам с просьбой по возможности задержаться в городе. Пострадавшему местному бизнесу крайне нужна финансовая помощь в эти трудные дни, и лучшее, что могут сделать туристы для Венеции, это поддержать продавцов, экскурсоводов, отельеров, рестораны и кафе.
Также мэрия Венеции объявила сбор средств на реставрацию самых ценных культурных объектов. Отправив SMS на номер 45 500, все неравнодушные смогут пожертвовать два евро на восстановление города.
Мэр Венеции пообещал, что с 18 ноября в городе снова заработает социальная инфраструктура, возобновятся занятия в школах. В ближайшие дни планируется завершить ремонт в оперном театре «Ла Фениче», чтобы 24 ноября артисты смогли снова выйти на сцену.
Напомним, в октябре Венеция уже пострадала от стихии, вследствие чего 77% территории города ушли под воду.
Фото Sylvia Poggioli/Twitter, Luigi Brugnaro/Twitter
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