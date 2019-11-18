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Шокирующее голосование: названы финалисты проекта "Танці з зірками"
Состоялся полуфинал популярного проекта «Танці з зірками» («1+1»). За право и дальше состязаться на паркете боролись четыре пары. Каждой пришлось выступать трижды. Ведущими полуфинала стала семейная пара — Юрий Горбунов и Катя Осадчая. На балконе участников поддерживал известный актер Станислав Боклан.
В этот вечер на паркет вышли и судьи шоу — вместе с парами они танцевали один номер. Екатерина Кухар поддержала пару Ксении Мишиной, Григорий Чапкис танцевал вместе с Викторией Булитко и Дмитрием Дикусаром, Влад Яма — с Анной Ризатдиновой и Александром Прохоровым, а Франциско Гомес выступил вместе с Владимиром Остапчуком и Илоной Гвоздевой.
Танец за жизнь все четыре пары танцевали одновременно. Это была самба — самый сложный бальный танец. Лучше всего с ней справилась пара Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова. От судей они получили 40 баллов.
По результатам судейского голосования наивысший балл получила пара Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова — 109, самый низкий — пара Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара — 86.
- Это — один из самых сильных сезонов проекта, — признался «ФАКТАМ» руководитель «Танців з зірками» Владимир Заводюк. — Но, главная интрига, все же, впереди. Ровно через неделю зрителей ждет самый драматичный выпуск шоу. В нетерпении находится и вся съемочная группа проекта.
После оглашения результатов зрительского голосования, первой парой, которая попала в суперфинал стала Ксения Мишина и Евгений Кот. Вторые полуфиналисты — Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Вновь зрители поддержали пару Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара.
Владимир Остапчук и Илона Гвоздева покинули проект за шаг до финала.
— Спасибо всем, кто верил в меня, — сказал Владимир. — Это шоу не про звезд, а про зрителей, которые верили в каждого из нас. Я не думал, что мы можем дойти так далеко. Внутри себя я уже победитель!
Напомним, минувший эфир покинула пара Елены Кравец и Максима Леонова.
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