Хотелось сдаться и сойти с дистанции: неожиданные признания бывшего участника «Танців з зірками»

Шоу-бизнес

В воскресенье, 17 ноября, состоится полуфинал «Танців з зірками» («1+1»). Именно в этот вечер станут известны имена суперфиналистов. За кубок победителя пока соревнуются четыре пары, и конкуренция становится еще ожесточеннее: Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Ксения Мишина и Евгений Кот.

Ведущим балкона тринадцатого эфира станет известный актер, тренер «Лиги смеха» Станислав Боклан. Появится на паркете и бывшая участница проекта, популярная певица Оля Полякова. В полуфинале каждая из пар продемонстрирует три номера: танец классической бальной программы, номер вместе с одним из судей и «танец за жизнь». На этот раз его будут выполнять все пары одновременно, еще до начала шоу результатов.

Уже известно, что пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой будут танцевать вместе с самым эмоциональным судьей проекта Франсиско Гомесом. Драматичная пара Ксении Мишиной и Евгения Кота выйдут на паркете с примой-балериной Екатериной Кухар. Олимпийская призерка Анна Ризатдинова вместе со своим партнером Александром Прохоровым и Владом Ямой покажут страстное танго. А Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар появятся на паркете вместе с легендарным балетмейстером Григорием Чапкисом и станцуют вальс.

Согласно правилам проекта, номер с судьями будут оценивать только три члена жюри, которые не задействованы в постановке.

Напомним, что в минувшем эфире паркет покинула пара юмористки Елены Кравец и Максима Леонова. «За жизнь» они танцевали вместе с Анной Ризатдиновой и Александром Прохоровым. Судьи сделали выбор, оставив в проекте олимпийскую чемпионку.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Максим Леонов рассказал, что происходило за кулисами проекта, чего не хватило Елене Кравец и за кого он будет болеть в финале.

— Максим, что вы почувствовали, когда попали в зону риска?

— На самом деле,в зоне риска наша пара с Еленой Кравец была уже второй раз. Поэтому наша реакция была более спокойной, и мы практически не переживали. Ведь, по сути, танец за жизнь больше оценивается не технически, а эмоционально. Поэтому, когда в танце присутствует правильная эмоциональная подача — техника уходит на второй план. Соответственно мы знали, что нужно всеми силами показать, насколько сильно мы хотим пройти дальше и танцевать в следующем эфире.

— Тем не менее, судьи за вашу пару не проголосовали.Было предчувствие, что покинете паркет в этом эфире?

— Признаюсь, у меня на протяжении всего дня, когда был прямой эфир, было ощущение, что сегодня что-то может пойти не по плану. На это указывали и все мелкие события, происходящие на протяжении дня и даже во время эфира. Это подводило меня все ближе к мысли, что сегодняшний эфир для нашей пары может стать завершающим.

— Как вам кажется, чего вашей паре не хватило, чтобы продолжить борьбу?

— Не хватило, конечно же, отправленных зрителями смс в поддержку нашей с Леной пары. И, к сожалению, оценки судей не прошли мимо и сыграли свою роль.

— Каким был режим ваших тренировок за все два с половиной месяца проекта?

— На протяжении всех недель тренировок между эфирами у нас был более-менее спокойный день — понедельник. Но даже в этот день мы собирались на канале с режиссерской и продюсерской группой, чтобы обсудить план на будущий эфир. Уже начиная со вторника наш тренировочный день стартовал в 10−11 утра в танцевальном зале и заканчивался ближе к полуночи — в 11−12 часов вечера на паркете съемочного павильона. И, само собой, воскресенье, когда предстоял эфир, мы начинали репетировать на съемочной площадке уже в 11 утра. Потом, понятно, и само выступление ради которого мы трудились всю неделю.

— Елена Кравец не раз признавалась, что ей очень нравится танцевать. Что было ее самым слабым местом на паркете?

— Слабым местом Елены был… четверг. Как правило, именно по четвергам у нее наступало состояние, когда ничего не получается и движения забываются. Просто давала о себе знать усталость. Но стоило наступить пятнице, как все будто рукой снимало и силы вновь возвращались в ее тело. Знаете, тогда открывалось уже даже не второе дыхание, а четвёртое или пятое.

— Какой из ваших танцев стал самым сложным технически и эмоционально?

— Технически и эмоционально, наверное, самым сложным был пасодобль. В период постановки танца нас неоднократно посещала мысль сдаться и сойти с дистанции. Пасодобль, по сути, стал переломным моментом в нашем танцевальном марафоне, так как после него Лена поняла, сколько всего она уже умеет.

— Это был ваш любимый номер?

— Знаете, я не могу выделить какой-то один любимый танец. Просто в каждом из них мы с Еленой раскрывались по-новому и каждый был самобытной историей, в которую вкладывали свои эмоции, чтобы зритель прожил каждую историю вместе с нами.

— Кого вы видите в финале проекта, за кого теперь болеете?

— Этот сезон получился очень непредсказуемым. Поэтому фаворитов для себя выделить не могу. Каждая пара очень индивидуальна и каждый эфир заканчивается непредсказуемым шоу результатов. Я болею за самую искреннюю пару, которая сможет в этой нелегкой гонке остаться собой и не потерять достоинство перед зрителями. Очень просто уйти в игру с головой, но в то же время сложно быть настоящим и верным себе до самого финала.

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