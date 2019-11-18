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Кремль озвучил новую "хотелку" по Донбассу
Несмотря на проведенное Украиной отведение сил на Донбассе, Кремль не спешит соглашаться на встречу с Владимиром Зеленским в нормандском формате. У Путина намекнули, что могут пересмотреть ранее озвученную дату 9 декабря и выдвинули новое требование.
В Кремле хотят, чтобы перед «нормандской» встречей Украина согласовала закон об особом статусе Донбасса с боевиками «ДНР» и «ЛНР». У Путина заявляют, что это — «краеугольный» вопрос.
«Закон, конечно, такой краеугольный. Мы не знаем, каким может быть другой закон. Главное, его предстоит согласовать с „ДНР“ и „ЛНР“… Как они (Украина) будут согласовывать, в каком формате, то есть тогда появится больше знаков вопроса», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире российского телевидения.
При этом Песков дал понять, что прямой связи между принятием закона о Донбассе и назначением даты саммита нет. То есть даже согласившись на условия Кремля, Украина может так и не добиться встречи «Нормандской четверки».
Напомним, ранее условием для проведения встречи в нормандском формате Москва называла отведение украинской армии от линии разграничения. Встреча сначала предполагалась в третьей декаде ноября, затем было предложено провести саммит в Париже 9 декабря.
Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Безсмертный высказал мнение, что после состоявшегося отведения войск Кремль взял Зеленского в руки, и тот уже не выкрутится.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!