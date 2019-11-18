Политика

Он был у меня дома: Луценко рассказал, как встречался с Зеленским в ходе выборов

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что поддерживает «нормальные человеческие отношения» с президентом Владимиром Зеленским. До выборов Зеленский приходил в гости к Луценко, сейчас встречи ограничиваются просто общением, обменом информацией.

«В ходе выборов я несколько раз встречался с господином Зеленским и господином Богданом (сейчас — главой Офиса президента). До объявления о походе на выборы, кажется, где-то в ноябре, и после объявления. Это были интересные встречи. Даже у меня дома встречались», — рассказал Луценко в интервью «Украинской правде».

В данный момент, покинув генпрокуратуру, Луценко периодически продолжает неформальное общение с Зеленским.

«Иногда видимся… Иногда он задает вопросы, я отвечаю. Иногда я какую-то информацию считаю нужным, чтобы глава государства знал. Это такое — эпизодически… Я считаю, что у нас нормальные человеческие отношения», — подытожил экс-генпрокурор.

Напомним, Луценко покинул пост генпрокурора 29 августа. Новое руководство ГПУ спустя полмесяца объявило Луценко выговор за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

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