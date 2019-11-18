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Пока муж на гастролях: Влад Яма показал горячее видео с женой
Известный украинский танцор и хореограф Влад Яма, который ранее рассказал о том, как расстроил свою мать, похвастался танцами жены Лилианы.
«Вот чем любимая жена занимается, пока я на гастролях, а сын на плавании», — отметил он.
По словам Ямы, люди часто его спрашивают, танцует ли жена. «Меня регулярно спрашивают танцовщица ли Лилиана. Ответ — нет. Но это не точно… Уже. Главное, что бежит на занятия с удовольствием, возвращается с улыбкой», — резюмировал он.
Комментаторы написали Владу, что ему повезло с женой. «Умница», «Секси», «Танцы — это всегда хорошо, жена молодец, пускай и дальше танцует, буду ждать видео», — пишут они.
Но есть и критики. Они возмущаются, что Лилиана выбрала «легкомысленные танцы» при «муже-бальнике»,
Напомним, ранее Влад Яма показал фото с женой и сыном.
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