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Шоу-бизнес

Пока муж на гастролях: Влад Яма показал горячее видео с женой

9:45 18 ноября 2019 206
Влад Яма с женой
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Известный украинский танцор и хореограф Влад Яма, который ранее рассказал о том, как расстроил свою мать, похвастался танцами жены Лилианы.

«Вот чем любимая жена занимается, пока я на гастролях, а сын на плавании», — отметил он.

По словам Ямы, люди часто его спрашивают, танцует ли жена. «Меня регулярно спрашивают танцовщица ли Лилиана. Ответ — нет. Но это не точно… Уже. Главное, что бежит на занятия с удовольствием, возвращается с улыбкой», — резюмировал он.

Комментаторы написали Владу, что ему повезло с женой. «Умница», «Секси», «Танцы — это всегда хорошо, жена молодец, пускай и дальше танцует, буду ждать видео», — пишут они.

Яма

Но есть и критики. Они возмущаются, что Лилиана выбрала «легкомысленные танцы» при «муже-бальнике»,

Напомним, ранее Влад Яма показал фото с женой и сыном.

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