Украинский боксер из Горловки жестко нокаутировал соперника в США (видео)

Спорт

30-летний украинский боксер Иван Голуб (18 побед, 14 из них — нокаутом, 1 поражение) провел успешный бой в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Уроженец Горловки, что в Донецкой области, защитил титул чемпиона США в полусреднем весе по версии WBC (USNBC), отправив в нокаут колумбийца Джанера Гонсалеса (19 побед, 15 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья).

По ходу поединка Голуб владел неоспоримой инициативой, заставляя соперника в основном защищаться. После восьмого раунда произошел казус — команда выдохшегося колумбийца решила, что бой должен закончиться, но рефери в ринге указал на то, что, согласно регламенту, боксеры должны провести на ринге десять раундов и обязал Гонсалеса продолжить бой.

В итоге, в последней трехминутке наш соотечественник серией ударов отправил соперника на канвас ринга, после чего бой был остановлен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что один из лучших боксеров-супертяжеловесов Украины Вячеслав Глазков стал дальнобойщиком в США.

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