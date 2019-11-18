24.07 / 24.33 26.49 / 26.90
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Украинский боксер из Горловки жестко нокаутировал соперника в США (видео)

10:31 18 ноября 2019 146
Украинский боксер из Горловки жестко нокаутировал соперника в США (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

30-летний украинский боксер Иван Голуб (18 побед, 14 из них — нокаутом, 1 поражение) провел успешный бой в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Уроженец Горловки, что в Донецкой области, защитил титул чемпиона США в полусреднем весе по версии WBC (USNBC), отправив в нокаут колумбийца Джанера Гонсалеса (19 побед, 15 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья).

По ходу поединка Голуб владел неоспоримой инициативой, заставляя соперника в основном защищаться. После восьмого раунда произошел казус — команда выдохшегося колумбийца решила, что бой должен закончиться, но рефери в ринге указал на то, что, согласно регламенту, боксеры должны провести на ринге десять раундов и обязал Гонсалеса продолжить бой.

В итоге, в последней трехминутке наш соотечественник серией ударов отправил соперника на канвас ринга, после чего бой был остановлен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что один из лучших боксеров-супертяжеловесов Украины Вячеслав Глазков стал дальнобойщиком в США.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Собчак и Богомолов

Даже не живут вместе: открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова

киев

18 ноября в Киеве объявлен желтый уровень опасности: что это значит

Мальчик

В Китае мальчик-заучка ради изучения анатомии засунул себе в половой член 31 магнитный шарик

Пенсия в Украине

Названы надбавки к пенсиям, на которые вправе рассчитывать украинцы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер