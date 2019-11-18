Политика

В ГБР сделали важное заявление о подозрении Порошенко

Государственное бюро расследований решило привлечь к ответственности пятого президента Украины Петра Порошенко. В ГБР составлен и передан в прокуратуру проект запроса о лишении Порошенко депутатской неприкосновенности и о разрешении на привлечение к уголовной ответственности.

Госбюро расследований уточнило, в чем именно собираются выдвинуть подозрения Порошенко. В документах, которые переданы в Генпрокуратуру, речь идет о возможном захвате власти либо насильственном свержении конституционного строя (ч.3 ст. 109 Уголовного кодекса) и о злоупотреблении властью либо служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Досудебное расследование касается возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

Напомним, ранее ГБР допрашивало Порошенко по делу об инциденте в Черном море 25 ноября 2018 года, когда россиянами были захвачены украинские военные корабли. Еще одним вопросом, интересовавшим ГБР, были подробности процесса национализации ПриватБанка в 2016 году.

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