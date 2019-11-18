24.07 / 24.33 26.49 / 26.90
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

В ГБР сделали важное заявление о подозрении Порошенко

11:16 18 ноября 2019 78
порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Государственное бюро расследований решило привлечь к ответственности пятого президента Украины Петра Порошенко. В ГБР составлен и передан в прокуратуру проект запроса о лишении Порошенко депутатской неприкосновенности и о разрешении на привлечение к уголовной ответственности.

Госбюро расследований уточнило, в чем именно собираются выдвинуть подозрения Порошенко. В документах, которые переданы в Генпрокуратуру, речь идет о возможном захвате власти либо насильственном свержении конституционного строя (ч.3 ст. 109 Уголовного кодекса) и о злоупотреблении властью либо служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Досудебное расследование касается возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

Напомним, ранее ГБР допрашивало Порошенко по делу об инциденте в Черном море 25 ноября 2018 года, когда россиянами были захвачены украинские военные корабли. Еще одним вопросом, интересовавшим ГБР, были подробности процесса национализации ПриватБанка в 2016 году.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Собчак и Богомолов

Даже не живут вместе: открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова

киев

18 ноября в Киеве объявлен желтый уровень опасности: что это значит

Мальчик

В Китае мальчик-заучка ради изучения анатомии засунул себе в половой член 31 магнитный шарик

Пенсия в Украине

Названы надбавки к пенсиям, на которые вправе рассчитывать украинцы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер