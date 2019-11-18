Побитый Гвоздиком боксер рассказал, что помогло ему выйти из комы (фото, видео)

Спорт

Канадский боксер полутяжелого веса Адонис Стивенсон (29 побед, 24 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья), нокаутированный в начале декабря прошлого года украинцем Александром Гвоздиком в поединке за чемпионский титул WBC, откровенно рассказал, что помогло ему выкарабкаться с того света и выйти из комы после того боя.

«Если бы не жена, то меня бы здесь уже не было. Все это благодаря моей жене. Я слышал ее, пока был в коме. Я говорил себе: «Будь сильным, она рядом ради тебя. Я не хочу покидать этот мир, не хочу умирать и оставлять свою жену, а также свою дочку без меня. Я хочу оставаться здесь. Ради них я постоянно дрался, всю свою жизнь, каждый день, даже в коме я сражался, чтобы в один прекрасный момент подняться и увидеть свою дочь. Это было моей мечтой. Я никуда не собирался уходить. Я спал и в то же время сражался, говоря себе: «Твоя дочь даже не знает тебя. Ты должен драться!». Когда я был ребенком я не знал своего отца. Когда я был маленьким, я постоянно плакал и спрашивал: «Почему мой отец не здесь?» Я хотел узнать, кто он. Боже мой, да я даже никогда не видел его фотографии! Очень не хотелось бы, чтобы то же самое было и у моей дочери», — передает слова боксера сайт Fightnews.

Адонис Стивенсон вместе с женой и дочерью

Отметим, что Стивенсон вернулся в спортзал после травмы и даже понемногу боксирует с грушей. Правда, о возвращении в профессиональный бокс речь не идет.

А после того, как его обидчик Александр Гвоздик потерпел поражение от Артура Бетербиева в объединительном бою за титулы WBC и IBF, Адонис записал эмоциональное виде осо словами поддержки в адрес украинца.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гвоздик заработал за бой с россиянином Бетербиевым 1,5 млн долларов, и этот гонорар стал самым большим в его карьере.

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