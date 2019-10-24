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Стало известно, сколько Гвоздик заработал за бой с Бетербиевым
Украинский боксер Александр Гвоздик (17 побед, 14 из них — нокаутом, 1 поражение), потерявший свой чемпионский пояс по версии WBC в полутяжелом весе в бою с россиянином Артуром Бетербиевым (15 побед, все — нокаутом), неплохо заработал на прошедшем поединке.
Как сообщил журналист телеканала ESPN Дэн Рафаэль, гонорар в размере 1,5 миллиона долларов оказался рекордным в карьере нашего соотечественника. Столько же заработал и его оппонент, плюс объединил два чемпионских пояса по версиям WBC и IBF.
Предыдущий самый большой гонорар (1 млн в американской валюте) Гвоздик получил за победный бой против канадца Адониса Стивенсона, в котором был завоеван чемпионский титул WBC.
Отметим, что после боя прямо с ринга Liacouras Center наш соотечественник был доставлен в больницу Филадельфии, где провел два дня. «Привезли Сашу в больницу, потому что у него болела голова от пропущенных ударов. Его обследовали, сделали снимки, что-то там увидели. Через шесть часов сделали еще один снимок и предложили на всякий случай остаться там еще на сутки. Поэтому мы отменили его перелет. Спасибо Богу, нет никакого кровоизлияния, только незначительное сотрясение от полученных ударов в заднюю часть головы. Но мы должны были быть уверены, что все в порядке», — сказал наставник украинца Тэдди Атлас уже после выписки боксера.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гвоздик лидировал по судейским запискам на момент нокаута в бою с Бетербиевым.
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