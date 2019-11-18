- 13:04 Когда курс доллара опустится ниже 24 гривен: прогнозы экспертов
- 12:59 МИД подтвердил получение Украиной захваченных кораблей
- 12:54 На таможне будут изымать диски, футболки и алкоголь: что происходит
- 12:54 Как справиться с простудой за 24 часа: советы британских врачей
- 12:41 В Кремле подтвердили дату и место встречи Зеленского с Путиным
- 12:41 В США очередная стрельба с множеством жертв
- 12:24 Украинские депутаты опозорились в ПАСЕ: стало известно о скандальном эпизоде
- 12:18 Играть — (не) проиграть: как новой власти не споткнуться при легализации азартного бизнеса
- 12:13 РосСМИ сообщили о начале передачи Россией захваченных украинских кораблей
- 12:11 САП игнорирует решение суда по делу «Роттердам+», — адвокат
- 12:06 "Доступные лекарства": заработал сервис поиска аптек рядом с семейным врачом
- 12:03 Как школьница: Слава Каминская взбудоражила сеть пикантным фото
САП игнорирует решение суда по делу «Роттердам+», — адвокат
САП игнорирует решение суда о предоставлении материалов обвинения по делу «Роттердам+», поскольку считает его неудобным для себя. Такое заявление сделала адвокат подозреваемых по делу «Роттердам +» со стороны ДТЭК Наталья Дригваль в интервью интернет-изданию Delo.ua
Адвокат напомнила, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ее ходатайство и затребовала от прокурора документы, которые были указаны в ходатайстве о применении меры пресечения против обвиняемых по делу «Роттердам+». Однако прокурор предоставил материалы не в полном объеме, чем грубо нарушил принцип законности.
«Ключевое здесь — даже не качество предоставленных материалов. Настораживает факт, что Специализированная антикоррупционная прокуратура позволяет себе свободно трактовать решение Высшего антикоррупционного суда, специализированного суда высшей инстанции», — сказала Дригваль.
Адвокат предполагает, что САП пренебрегает решениями суда, в который обратилась, поскольку считает их неудобными для себя. Несмотря на это, по мнению Дригваль, нет никаких оснований надеяться на объективное и беспристрастное расследование со стороны органа досудебного следствия.
«Каким образом можно надеяться на то, что орган досудебного расследования будет объективным, будет действительно выполнять требования статьи 9 УПК для полного, не предвзятого исследования обстоятельств дела, предоставления документов, которые не только разоблачают, но и оправдывают, если даже по требованию апелляционной палаты высшего антикоррупционного суда прокурор может по своему усмотрению решить, какие документы предоставлять суду, а какие не предоставлять. Это является примером того, как САП проявляет свое неуважение к решениям судебной власти», — сказала Дригваль.
Напомним, адвокат экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка Ирина Одинец ранее заявила, что нет никаких экспертиз, подтверждающих убытки в результате применения формулы «Роттердам+».
Ранее Delo.ua обнародовало материалы переписки между процессуальным руководителем дела по «Роттердам +» Ольгой Яровой и Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз (КНИИСЭ), из которых следует, что следствие не менее пяти раз меняло вопросы экспертам, пытаясь получить от них выводы о необоснованности формулы и о якобы нанесенных ее применением убытках.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..