САП игнорирует решение суда по делу «Роттердам+», — адвокат

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САП игнорирует решение суда о предоставлении материалов обвинения по делу «Роттердам+», поскольку считает его неудобным для себя. Такое заявление сделала адвокат подозреваемых по делу «Роттердам +» со стороны ДТЭК Наталья Дригваль в интервью интернет-изданию Delo.ua

Адвокат напомнила, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ее ходатайство и затребовала от прокурора документы, которые были указаны в ходатайстве о применении меры пресечения против обвиняемых по делу «Роттердам+». Однако прокурор предоставил материалы не в полном объеме, чем грубо нарушил принцип законности.

«Ключевое здесь — даже не качество предоставленных материалов. Настораживает факт, что Специализированная антикоррупционная прокуратура позволяет себе свободно трактовать решение Высшего антикоррупционного суда, специализированного суда высшей инстанции», — сказала Дригваль.



Адвокат предполагает, что САП пренебрегает решениями суда, в который обратилась, поскольку считает их неудобными для себя. Несмотря на это, по мнению Дригваль, нет никаких оснований надеяться на объективное и беспристрастное расследование со стороны органа досудебного следствия.



«Каким образом можно надеяться на то, что орган досудебного расследования будет объективным, будет действительно выполнять требования статьи 9 УПК для полного, не предвзятого исследования обстоятельств дела, предоставления документов, которые не только разоблачают, но и оправдывают, если даже по требованию апелляционной палаты высшего антикоррупционного суда прокурор может по своему усмотрению решить, какие документы предоставлять суду, а какие не предоставлять. Это является примером того, как САП проявляет свое неуважение к решениям судебной власти», — сказала Дригваль.



Напомним, адвокат экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка Ирина Одинец ранее заявила, что нет никаких экспертиз, подтверждающих убытки в результате применения формулы «Роттердам+».



Ранее Delo.ua обнародовало материалы переписки между процессуальным руководителем дела по «Роттердам +» Ольгой Яровой и Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз (КНИИСЭ), из которых следует, что следствие не менее пяти раз меняло вопросы экспертам, пытаясь получить от них выводы о необоснованности формулы и о якобы нанесенных ее применением убытках.

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