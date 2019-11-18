На таможне будут изымать диски, футболки и алкоголь: что происходит

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В современном мире, в век стремительного распространения цифровых технологий, всё острее становится вопрос защиты прав интеллектуальной собственности. Причем эта проблема касается каждого человека, пользующегося компьютером, смартфоном или планшетом. Ведь на вашем девайсе легко, даже без вашего умысла, может оказаться музыкальная композиция, фильм или фотография, полученная незаконным путем, с нарушением авторских прав. Да и множество других товаров могут быть подделкой. В цивилизованных странах государство активно борется с контрафактной продукцией. Украина тоже стала на этот путь. Теперь за перевозку или пересылку через границу контрафактного компакт-диска, футболки с логотипом известного бренда либо любого другого товара, нарушающего право интеллектуальной собственности, предусмотрено наказание.

«В случае приостановки таможенного оформления товара по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности он может быть уничтожен»

На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины». Этот документ, вступающий в силу после его опубликования, направлен на защиту интеллектуальной собственности при пересечении границ государства. Документ определяет такие понятия, как контрафактные и пиратские товары, а также товары, которые подозревают в нарушении прав интеллектуальной собственности.

Помимо этого, закон устанавливает правила отказа в таможенном оформлении и регулирует вопросы уничтожения партий контрафактной продукции, пересылаемых почтой. По мнению авторов закона, он поможет в борьбе с контрафактом и ускорит процесс оформления товаров, а также будет положительно влиять на развитие торговли с зарубежными партнерами. Рассказать подробнее о грядущих нововведениях «ФАКТЫ» попросили экспертов.

«Согласно новому законодательству, теперь более четко определено, что такое контрафактные и пиратские товары, а также товары, которые подозревают в нарушении прав собственности, — рассказал «ФАКТАМ» адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Горецкий и партнеры» Олег Горецкий. — В частности, контрафактными товарами признаны:

* товары, являющиеся предметами нарушения прав интеллектуальной собственности на торговую марку в Украине, на которых без разрешения содержится обозначение, тождественное с охраняемой в Украине торговой маркой в отношении одного и того же вида товаров, или которое похоже настолько, что его можно спутать с этой торговой маркой;

* товары, являющиеся предметами нарушения прав интеллектуальной собственности на географическое указание в Украине, которые содержат название либо термин или описываются с помощью названия или термина, защищенного таким географическим указанием;

* любая упаковка, этикетка, наклейка, брошюра, инструкция по эксплуатации, гарантия или иной документ такого типа, даже если они представлены отдельно, которые являются предметами нарушения прав интеллектуальной собственности на торговую марку или географическое указание, содержащие обозначение, название или термин, тождественные с охраняемой в Украине торговой маркой или географическим указанием, или являющиеся похожими настолько, что их можно спутать с такой торговой маркой или географическим указанием, и которые могут использоваться в отношении одного и того же вида товаров, торговая марка которого охраняется в Украине".

Не секрет, что на прилавках магазинов и в интернет-торговле до сих пор довольно много товаров, имитирующих известные торговые марки.

— Контрафактные или, другими словами, поддельные товары — это те, на которых без разрешения официального владельца нанесена торговая марка; или если торговая марка, этикетка, упаковка либо другие элементы умышленно выполнены, чтобы покупатель не мог отличить их от оригинала, — уточнила «ФАКТАМ» управляющий партнер компании Crane IP Law Firm Елена Полосьмак. — Например, производить телефоны iPhone могут лишь отдельные лицензированные заводы. «Реплики», которые можно заказать на китайских сайтах, — это нанесение названия торговой марки без согласия владельца. А «Абибас» — имитация популярной марки. Такие же правила относятся и к защищенным географическим названиям, таким как шампанское, коньяк, пармезан и так далее.

Новым законом также определено, что пиратские товары — это товары, которые нарушают авторские права (музыкальные произведения, кинопроизведения, изобразительное искусство и так далее) или права на промышленные образцы (внешний вид, форма товара). Например, на футболке изображены персонажи мультфильма, права на которые имеет студия, или фирменная бутылка алкогольного напитка.

Кроме того, закон расширил список объектов прав интеллектуальной собственности, которые необходимо защищать при перемещении товаров через границу. Согласно новым правилам это: объекты авторского права и смежных прав, изобретения, промышленные образцы, торговые марки, географические указания, сорта растений, компоновка полупроводниковых изделий, и права, которые предоставляют сертификаты дополнительной охраны на лекарственные средства и средства защиты растений.

С одной стороны, из этого перечня были исключены «полезные модели». С другой — добавлены лекарственные средства. То есть международный принцип исчерпания прав не будет распространяться на зарегистрированные в Украине лекарственные средства. Поэтому количество объектов не изменилось, только их перечень, — уточнила Полосьмак.

Также новый закон определил порядок уничтожения товаров, изъятых у граждан.

— В случае приостановки по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности таможенного оформления товаров они могут быть уничтожены в течение 10 рабочих дней или трех дней (для скоропортящихся товаров), — сообщил «ФАКТАМ» адвокат, член Комитета интеллектуальной собственности Совета адвокатов Киевской области Алексей Меше. — Закон определяет особенности приостановки таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются или пересылаются в Украину в международных почтовых и экспресс-отправлениях. В случае приостановки таможенного оформления товара по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности он может быть уничтожен при наличии следующих условий:

* есть подозрение, что такие товары могут быть контрафактными или пиратскими;

* товары не являются скоропортящимися;

* информация об объекте права интеллектуальной собственности на товары и согласие правообладателя на применение процедуры уничтожения небольших партий товаров внесена в таможенный реестр.

«Таможенники не имеют права проверять содержание компьютеров и смартфонов граждан Украины и иностранцев, пересекающих границу»

Допустим, гражданин Украины или иностранец пересекает государственную границу и у него выявлен носитель, например CD-диск, с контрафактной продукцией. Возникает вопрос: какое наказание грозит этому человеку?

— Что касается возможности привлечения к ответственности граждан Украины или иностранцев за перевозку через таможенную границу контрафактной продукции или объекта, который является контрафактным, на цифровом носителе или на компьютере, то стоит отметить: закон не предусматривает ответственности за такие действия, — сообщил «ФАКТАМ» юрист практики интеллектуальной собственности, земельного права и недвижимости Андрей Григоренко. - В частности, как указано в законе, меры по содействию защите прав интеллектуальной собственности не применяются к:

* оригинальным товарам, то есть товарам, которые были изготовлены с согласия правообладателя или товарам, изготовленным лицом, уполномоченным правообладателем на производство определенного количества товаров;

* личным вещам человека;

* товарам, которые ввозятся гражданами на таможенную территорию Украины в ручной клади или в сопровождаемом багаже для собственного использования и не предназначены для производственной или иной предпринимательской деятельности, суммарная стоимость или вес которых не превышает ограничений, установленных Таможенным кодексом, за исключением подакцизных. В частности, стоимость товаров в ручной клади и багаже не должна превышать эквивалент 1000 евро. Также гражданин может ввезти товары не в багаже, стоимость которых не превышает эквивалент 500 евро и суммарный вес которых не превышает 50 кг, — отметил Григоренко.

Кроме того, как уточнил Олег Горецкий, у таможенных органов нет прав проверять содержание компьютеров и смартфонов граждан Украины и иностранцев, пересекающих границу.

Но возникает естественный вопрос: существует ли механизм защиты потребителей, купивших контрафактную продукцию, не зная о ее происхождении?

— Существует, — утверждает Елена Полосьмак. — Потребитель может составить заявление в полицию, и полиция должна провести расследование. На месте продажи или производства контрафактной либо пиратской продукции по решению следственного судьи проводится обыск и изымаются соответствующие товары. Далее дело слушается в суде, который принимает решение о компенсации убытков. Также сами производители могут подать жалобу в Антимонопольный комитет Украины на основании нарушения закона о защите от недобросовестной конкуренции.

Хочу отметить, что контроль за перемещением интеллектуальной собственности давно существует в странах Европы и Америки. В ЕС действует региональный принцип исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности. Это гибрид международного и национального принципов. Права считаются исчерпанными, если товар был приобретен у легального торговца на территории одной из стран ЕС или ЕАСТ (Норвегия, Исландия, Лихтенштейн). То есть можно купить товар у дистрибьютора в Германии и продать его в Испании. Но правило не действует, если попытаться продать в Испании товар, купленный, например, в Турции.

В Евросоюзе очень эффективно работает Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности — как в плане выявления контрафактных и пиратских товаров, так и при попытке ввезти на территорию Евросоюза товары, если эксклюзивные права на него заявлены компанией из ЕС. Таможенные инспекторы, используя соответствующий реестр, оперативно коммуницируют с правообладателями. Региональный принцип действует и в Евразийском экономическом союзе, с которым соседствует Украина.

В США действует, как теперь и в Украине, международный принцип исчерпания прав. Но с оговорками. Так, товар должен реализовываться таким образом, как это указано в стандартах качества производителя. Также товар должен быть предназначен для продажи в США, то есть соответствовать техническим требованиям, стандартам маркировки и так далее. Если это не будет соблюдаться, то правообладатель на территории США имеет право подать в суд для блокировки реализации такой продукции. В отношении контроля на границе действует такой же принцип, как в Украине: личные вещи не подлежат контролю на предмет нарушения прав интеллектуальной собственности", — подытожила Полосьмак.

Стоит напомнить, что недавно Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Николаевской таможни ГФС, уличив их в масштабных злоупотреблениях. Установлено, что в течение 2018−2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов систематически нарушали отечественное антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур, в результате чего госбюджет недополучил почти 10 млн гривен.

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