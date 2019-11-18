24.07 / 24.31 26.50 / 26.89
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

МИД подтвердил получение Украиной захваченных кораблей

12:59 18 ноября 2019 25
корабли
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как в России отчитались о возвращении Украине захваченных год назад кораблей, украинский МИД также подтвердил, что военные катера и буксир получены. Суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» следуют с мыса Меганом в порт Одессы. О возвращающихся катерах сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Одновременно в МИД Украины подтвердили, что возвращение катеров и буксира не означает, что Украина откажется от разбирательства против России в арбитражном трибунале в Гааге. 21 ноября состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу «Украина против РФ» о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов экипажей.

«Мы собираемся доказать всему миру и арбитражному трибуналу, что проход 25 ноября 2018 был мирным и законным, а действия Российской Федерации, в том числе по уголовному преследованию наших моряков, являются нарушением норм международного права», — подчеркнула Зеркаль.

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву (Гамбург, Германия) принял заявление от Украины, а в июне 2019 года вынес промежуточное решение: Россия должна вернуть Украине корабли и членов экипажа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Собчак и Богомолов

Даже не живут вместе: открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова

Мальчик

В Китае мальчик-заучка ради изучения анатомии засунул себе в половой член 31 магнитный шарик

Пенсия в Украине

Названы надбавки к пенсиям, на которые вправе рассчитывать украинцы

киев

18 ноября в Киеве объявлен желтый уровень опасности: что это значит

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер