МИД подтвердил получение Украиной захваченных кораблей

Украина

После того, как в России отчитались о возвращении Украине захваченных год назад кораблей, украинский МИД также подтвердил, что военные катера и буксир получены. Суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» следуют с мыса Меганом в порт Одессы. О возвращающихся катерах сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Одновременно в МИД Украины подтвердили, что возвращение катеров и буксира не означает, что Украина откажется от разбирательства против России в арбитражном трибунале в Гааге. 21 ноября состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу «Украина против РФ» о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов экипажей.

«Мы собираемся доказать всему миру и арбитражному трибуналу, что проход 25 ноября 2018 был мирным и законным, а действия Российской Федерации, в том числе по уголовному преследованию наших моряков, являются нарушением норм международного права», — подчеркнула Зеркаль.

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву (Гамбург, Германия) принял заявление от Украины, а в июне 2019 года вынес промежуточное решение: Россия должна вернуть Украине корабли и членов экипажа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter