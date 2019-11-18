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МИД подтвердил получение Украиной захваченных кораблей
После того, как в России отчитались о возвращении Украине захваченных год назад кораблей, украинский МИД также подтвердил, что военные катера и буксир получены. Суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» следуют с мыса Меганом в порт Одессы. О возвращающихся катерах сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.
Одновременно в МИД Украины подтвердили, что возвращение катеров и буксира не означает, что Украина откажется от разбирательства против России в арбитражном трибунале в Гааге. 21 ноября состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу «Украина против РФ» о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов экипажей.
«Мы собираемся доказать всему миру и арбитражному трибуналу, что проход 25 ноября 2018 был мирным и законным, а действия Российской Федерации, в том числе по уголовному преследованию наших моряков, являются нарушением норм международного права», — подчеркнула Зеркаль.
Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву (Гамбург, Германия) принял заявление от Украины, а в июне 2019 года вынес промежуточное решение: Россия должна вернуть Украине корабли и членов экипажа.
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