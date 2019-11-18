Пристайко рассказал, чего в команде Зеленского ждут от встречи с Путиным

Украина

Министр иностранных дел Вадим Пристайко предлагает не возлагать чрезмерные надежды на встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина в нормандском формате. Вполне возможно, что итогом такой встречи может стать исключительно короткое коммюнике со списком задач.

Ранее было договорено, что встреча нормандской четверки (Зеленский, Путин, Меркель и Макрон) может состояться 9 декабря в Париже. Осторожный подход предполагает, что общество не ставит политикам слишком амбициозных заданий. «Чтобы потом мы не говорили, что прогресс не достигнут, и мы даже откатились назад», — объяснил Пристайко в интервью РБК-Украина.

Возможно, что итогом встречи станет короткое коммюнике, согласованное четырьмя главами государств. «Это рабочий документ, который внешнеполитические советники глав государств предлагают своим лидерам», — уточнил Пристайко.

Впрочем, глава МИД не исключает, что встреча окажется более результативной, чем кажется сейчас. «Если в ходе разговора лидеров будет достигнут какой-то прорыв, а мы хотели бы на это надеяться, то оперативно будет подготовлен новый документ. Например, все четыре лидера придут к тому, что надо заканчивать с войной и есть три-четыре шага, которые надо сделать. Это идеальный сценарий, но сейчас наши ожидания основаны на минимально возможном варианте», — добавил министр.

Напомним, в Кремле попытались выдвинуть новое требование для проведения саммита в Нормандском формате — согласование закона об особом статусе Донбасса с боевиками «ДНР» и «ЛНР».

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